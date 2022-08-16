Erdoğan’dan Malezya Kralı Şah’a devlet nişanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı, Sultan Abdullah Şah tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya En Yüksek Ulusal Taç Nişanı verildi.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni gerçekleştirildi.
İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Devlet Nişanı tevcihinin gerekçesi açıklandı.
Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah’ın öz geçmişinin okunmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah sahneye davet edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah’a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı verdi.
Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Malezya En Yüksek Ulusal Taç Nişanı verdi. AA