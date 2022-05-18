Erdoğan’dan NATO çıkışı: Boşuna gelmesinler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO üyeliği için destek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya tepki: 30 teröristi vermeyeceksin, NATO'ya girmek için destek isteyeceksiniz. Pazartesi gelmek istiyorlarmış, boşuna yorulmasınlar.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Finlandiya ve İsveç bugün resmi olarak NATO’ya başvuruda bulundu. Ancak iki ülkenin NATO üyeliğine Türkiye’den itiraz gecikmedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’yı ‘terör örgütlerinin misafirhanesi’ olarak niteledi, üyeliklerini ‘veto etme’ sinyalinde bulundu.

Tüm bu gelişmelerin ardından Erdoğan, partisinin grup toplantısında, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

TEBESSÜMLE İZLİYOR DERSEK YERİDİR

– II. Dünya Savaşı’nın ardından Ukrayna-Rusya arasında cereyan eden savaş güvenlik dengelerini tekrar ön plana çıkardı. NATO, Doğu sınırlarını güçlendirmek için çeşitli arayışlar içindedir. Ukrayna krizinin ardından bölgede sergilenen dayanışmanın seferber edilen kaynakları, biraz gözlerimiz dolarak biraz da tebessümle izliyor dersek yeridir.

SAYGI GÖSTERMEDİLER

– Biz yıllardır terörle mücadele eden bir NATO üyesi olarak bu tablo ile hiç karşılaşmadık. Müttefiklerimizden hassasiyetimizi anlamalarını, saygı göstermelerini ve destek vermelerini bekliyoruz. Teröre karşı sınırlarımızı korumak gibi hassasiyetimiz vardır. Bu hassasiyetimize hiçbir müttefikimiz beklediğimiz ölçüde saygı göstermediler.

– Sığınmacılar, Batı ülkelerine yönelmediği sürece derdimizi paylaşan hiçbir müttefik görmedik. Bunlar kusura bakmasınlar NATO’daki müttefiklerimizdir. NATO ve AB içinde her türlü şımarıklığı sergileyen kimi ülkelere sınırsız hoşgörü gösterseler de müttefiklerimizin bu hassasiyetimizi paylaşmadıkları ortadadır.

30 TERÖRİSTİ VERMEDİLER

– Önümüze getirilen her teklife sorgusuz sualsiz evet diyeceğimiz anlamına gelmiyor. Hem PKK/YPG terör örgütüne destek verip hem de bizden NATO üyeliği için destek istemek en hafif tabiri ile tutarsızlıktır.

– 30 teröristi istedik vermediler. 30 teröristi vermeyeceksin, NATO’ya girmek için bizden destek isteyeceksiniz. Şimdi pazartesi günü gelmek istiyorlarmış, boşuna yorulmasınlar. Terör örgütleri İsveç’te hâlâ yürüyor.

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