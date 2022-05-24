Erdoğan’ı kızdıracak NATO açıklaması: Tüm itirazlara rağmen…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın itirazlarına rağmen İsveç ve Finlandiya'nın önümüzdeki ay gerçekleştirecek NATO toplantısına katılacağı açıklandı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği için harekete geçerken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, karara itiraz etmiş ve veto edeceklerinin sinyalini vermişti.

Bugün ise Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den Erdoğan’ı kızdıracak bir açıklama geldi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bugün Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nun yıllık toplantısında yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya’nın önümüzdeki ay Madrid’deki NATO zirvesine katılacaklarını söyledi.

TARİHLERİ BELLİ OLDU

NATO zirvesinin 28-30 Haziran’da Madrid’de yapılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO üyeliği için destek isteyen İsveç ve Finlandiya’ya tepki göstermiş, “30 teröristi vermeyeceksin, NATO’ya girmek için destek isteyeceksiniz. Kusura bakmasınlar.. Biz şu anda bu yetkimizi çünkü NATO’da tam ittifak gerekiyor bir ülke hayır derse NATO ittifakı içerisinde o ülkeyi alamazlar” demişti.

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele başta olmak üzere temel meselelerde Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece, bu ülkelerin NATO üyeliklerine müspet yaklaşmayacaklarını dile getirmişti.

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