Erdoğan’ın da katılacağı üçlü zirvede İran’ın amacı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de gideceği İran'daki üçlü zirve öncesinde dikkat çekici açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

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Bütün dünyanın gözü bugün İran’da… Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılacağı üçlü zirve bugün İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleşecek.

Erdoğan bugün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşecek ve ülkenin ruhani lideri Ali Hamaney ile bir araya gelecek. Erdoğan ayrıca İran’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek ve Üçlü Zirve Toplantısı’na katılacak. Erdoğan, Putin ve Reisi ile ortak basında toplantısı düzenleyecek.

Türkiye’nin Suriye’ye bir askeri operasyon hazırlığı içinde olduğu bir dönemde düzenlenecek bu etkinlik, 24 Şubat’tan beri nadiren ülke dışına çıkan Rusya lideri Vladimir Putin’in de katılacağı için kritik bir öneme sahip.

Fakat üçlü zirveye saatler kala dikkat çekici bir açıklama İran’dan geldi… İran medyası, görüşmede Tahran yönetiminin planını ve amacını ortaya döktü. İran medyasında yer alan haberlerde, İran’ın Suriye konusundaki arabuluculuk çabalarına Türkiye ve Rusya’dan destek isteyeceği belirtildi.

“ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ”

İran’ın Fars News haber ajansı, görüşmede Suriye’deki gerilimin görüşüleceğini aktardı. İddialara göre Suriye dışişleri bakanının da birkaç gün içinde İran’a gelme ihtimali olduğu da ortaya çıktı. İran medyasında yer alan haberde Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyondan rahatsızlık duyulduğu da ima edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın, “Türkiye Suriye sınırında bir askeri operasyon düzenleme ihtimalini konuşuyor ve biz de bu krizi çözmeye ve Türkiye’nin güvenlik endişelerini diplomasi yoluyla çözmeye çalışıyoruz” açıklamasına da yer verildi.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamalarına yer veren İran medyasında yer alan haberlerde, “Elbette bu hassas bir konu ve savaşa başvurmak ve Suriye halkının yerinden olmasına sebep olacak yeni bir dalga yaratmamak için bunu diplomasi yoluyla çözebiliriz. Dışişleri bakanı, Suriyeli mültecilerin evlerine gönderilmesinin, barış ve istikrarın sağlanmasına yardım edilmesinin ve güvenlik konularının üçlü görüşmede en önemli gündem maddeleri olduğunu söyledi” ifadesine de yer verildi.

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