Erdoğan’ın iadesini istediği İsveçli vekil ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye iadesini istediği Kürt asıllı İsveçli vekil Emine Kakabaveh, ABD medyasına röportaj verdi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya yakınlaşması sonrasında Türkiye ile Batı bloğu arasında yaşanan gerilim devam ederken bütün gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye iadesini istediği Kürt asıllı İsveçli siyasetçi Emine Kakabaveh'te…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kakabaveh’i kast ederek, “PKK yandaşları İsveç'te meclise kadar girebiliyor, orada konuşma yapıyor. Bizim NATO üyeliklerine evet dememiz mümkün değil” demişti.

‘BEN TÜRK DEĞİLİM Kİ İADEMİ İSTİYORLAR’

Erdoğan’ın işaret ettiği ve son dönemde NATO krizinin kilit isimlerinden biri haline gelen İsveçli milletvekili Kakabaveh, ABD merkezli yayın kuruluşu Voice Of America’ya röportaj verdi.

Kakabaveh, ‘ Ben İran asıllı bir Kürt vatandaşıyım. Türk değilim. Türkiye ile bir bağlantım yok. Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu’nda da görev yapıyorum. ” sözleriyle, Türkiye’den iadesinin istenemeyeceğini savundu.

Kakabaveh, ‘Erdoğan, ben görevli olmaya devam ettiğim sürece İsveç’in NATO üyeliğinin onaylamayacağını söylüyor. Erdoğan, sırf Kürt haklarını savunduğum için bana terörist diyor. ” dedi.

‘TÜRKİYE’DEKİ OLAYLARI GÜNDEME GETİRİYORUM ÇÜNKÜ…’

Kakabaveh, “Evet Türkiye’de yaşanan olayları gündeme getiriyorum. Çünkü ülkede sırf Kürt olduğu için cezaevlerinde yatan yüzlerce kişi var.” dedi. Kakabaveh, İsveç parlamentosunu Erdoğan’ın isteklerini onaylamamaya da çağırdı.

Dün de 7 Haziran'da ülkenin Adalet Bakanı Morgan Johansson için yapılan güvensizlik oylamasında ret oyları çoğunlukta çıkarsa İsveç Başbakanı Magdalena Andersson istifa edeceğini açıklamış, istifasına engel olabilecek tek vekilin Kakabaveh olduğu açıklanmıştı.

Adalet Bakanı'nın geçer oy alması için tek bir oy yeterken bağımsız olarak parlamentoda yer alan Kakabaveh'in oyu ile birlikte İsveç'te hükümet düşmekten kurtulabilir. ABD merkezli Bloomberg'de yer alan haberde ise Kakabaveh'in kabineye destek vermesi sözüne karşılık Andersson'un partisinin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye daha fazla destek sözü aldığını da aktardı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kakabaveh, “Eğer anlaşmamız netleşirse ben bu güvensizlik oylamasına destek vermeyeceğim. Şu an hükümetten yanıt bekliyorum” dedi. Salı günü yapılacak oylamanın ülke siyasetinin yanı sıra uluslararası ilişkiler için de kritik bir öneme sahip olacağı belirtiliyor.

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