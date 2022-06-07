Erdoğan’ın iadesini istediği İsveçli vekil resmen emir verdi: Boyun eğmemeliyiz

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında NATO'yla yakınlaşan İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini veto etme kararı alan Türkiye'nin iadesini istediği İsveçli vekil Emine Kakabaveh İngiliz medyasına konuşarak tehditvâri açıklamalarda bulundu. Kakabaveh, İsveç hükümetini düşürebilecek oylamada kime oy vereceğini de söyledi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ile NATO ülkeleri arasında yaşanan gerilimin önemli figürlerinden biri olan ve bir dönem terör örgütüyle çalıştıktan sonra İsveç’te siyasete atılan Emine Kakabaveh, İngiliz medyasına konuştu.

İngiltere’nin köklü gazetelerinden Financial Times’a konuşan Kakabaveh, son dönemde çalkantılı bir süreçten geçen İsveç hükümetine adeta talimat verdi. Parlamentoda bağımsız olduğu ve oylar birbirine çok yakın olduğu için hükümeti düşürme gücüne sahip olan Kakabaveh, “İsveç, Türkiye’ye NATO üyeliği için boyun eğmemeli” dedi.

Bugün adalet bakanına yönelik güvensizlik oylamasına katılacak ve İsveç’te hükümeti düşürme ihtimali elinde bulunan Kakabaveh, “Eğer İsveç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kürtleri iade etmesi talebini kabul ederse onurunu ve değerlerini yok saymış olur” dedi.

İsveç’te bugün adalet bakanı Morgan Johansson’a yönelik güvensizlik oylaması yapılacak. Tarafların oyları dengede gözükürken bağımsız olan Kakabaveh’in oyu kritik bir öneme sahip olacak. Başbakan Magdalena Andersson, adalet bakanına destek çıkmaması durumunda görevi bırakacağını açıklamıştı. Öte yandan İsveç bu yılın sonlarında sandığa gidecek.

Bir dönem terör örgütünde görev yaptığı bilinen Kakabaveh, “Her şey İsveç’in saygınlığı için çok kötü. Bir despota, hükümette ne tür siyasetçilerin olmasına karar verme imkanı tanıdılar. Ben İsveç’te 29 yıldır yaşıyorum ve hiç bu kadar korkmamıştım” ifadesini kullandı.

HÜKÜMETİ DÜŞÜRMEMEYE KARAR VERDİ

Öte yandan Kakabaveh, bugün İsveç devlet televizyonu SVT’ye bir son dakika açıklaması yaptı. Kakabaveh, Adalet Bakanı Johansson’a karşı oy kullanmayacağını söyledi.

Böylelikle Kakabaveh, İsveç hükümetinin düşmesini engellemiş olacak.

İSVEÇ’TE TANSİYON YÜKSEK

İsveç’te popülist İsveç Demokrat Partisi ve sağcı partiler ülkede şiddete müdahale edemeyen Adalet Bakanı Johansson’a karşı oylama yapma kararı almıştı.

Sosyal Demokrat Parti’den başbakan Magdalena Andersson ise oylamadan başarısızlık çıkması durumunda bütün kabinenin istifa edeceğini açıklamıştı. Seçime 100 gün kala bu durum büyük bir belirsizliğe yol açıyor.

Partiler Kakabaveh’i ikna etmek için bir süredir uğraşıyor. Kakabaveh, “Benim düşüncem, Erdoğan için kendi bakanlarını kurban edecekler” dedi.

Şu an İsveç parlamentosunda oylar 174-174 dengelenmiş durumda ve Kakabaveh’in oyu belirleyici olacak.

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