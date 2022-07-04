Erdoğan’ın iadesini istediği İsveçli vekil ülkesinde kriz çıkardı: ‘Anayasaya aykırı hareket edildi’

Terör örgütleriyle içli dışlı olan İsveçli siyasetçi Emine Kakabaveh, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü mutabakatın ardından itirazlarına devam ediyor. Kakabaveh son olarak hükümete rapor sunarak yapılan mutabakatın 'anayasaya aykırı' olduğunu öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Terör örgütleriyle yakınlığıyla bilinen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iadesini istediği isimlerden biri olan İsveçli siyasetçi Emine Kakabaveh, Türkiye karşıtı açıklamalarına devam ederken, İsveç’te de siyasi krize neden oldu.

Kakabaveh, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında varılan anlaşma gereği silah ambargosunun kaldırılması ve suçluların iadesi konusunda hükümete yüklendi. Terör örgütleriyle içli dışlı ilişkileriyle de tanınan Kakabaveh, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’yi suçladı, hükümetin ‘anayasaya aykırı hareket ettiğini’ öne sürdü.

Kakabaveh, hükümetin yetkilerini ihlal edip etmediğini ve anayasaya aykırı hareket edip etmediğini araştırmasını istedi.

‘ANAYASAYA AYKIRI HAREKET EDİLDİ’

Konuyla ilgili dilekçe veren Kakabaveh, “Bireysel iade davalarının İsveç hükümeti tarafından Türkiye’yi İsveç ve Finlandiya’nın NATO başvurusunu serbest bırakmaya ikna etmek için kullanılması son derece ciddi bir konudur. Bu, yargının bağımsızlığına ilişkin anayasanın 11. Kısmının 3. Kısmına tamamen aykırıdır ” ifadelerinde bulundu.

Kakabaveh’in sözleri İsveç’te gündem olurken, hükümetin konuyla ilgili vereceği tepki de merak konusu oldu.

Kakabaveh, daha önce Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın ortak mutabakata imza atmasını ‘kara bir gün’ olarak nitelendirmişti. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşmaya varmasını ‘şok edici' olarak nitelendiren Kakabaveh, Başbakan'ın partisi Sosyal Demokratları Erdoğan'a ‘boyun eğmek'le suçlamıştı.

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