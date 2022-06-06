Erdoğan’ın İsveç Başbakanı’ndan talebi ortaya çıktı: O bakanın kovulmasını istiyor

İsveç medyasına konuşan kaynaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya girmesine yeşil ışık yakması için talebini açıkladı. Kaynaklar Erdoğan'ın talebi İsveç Başbakanı Andersson'a ilettiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna saldırmasıyla birlikte NATO’ya dahil olmak istediklerini açıklayan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında yaşanan üyelik gerilimi devam ederken İsveç medyasından dikkat çekici bir iddia geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son haftalarda yaptığı açıklamalarda Ankara’nın bu iki ülkenin terör örgütleri PKK ve FETÖ’ye karşı işbirliği yapmadığını söylemiş ve İsveç ve Finlandiya’nın terörizm konusunda tavrının net olmadığını belirtmişti. Erdoğan iki ülkenin terörizme kapılarını açtığını da açıklarken Türkiye’ye gelmeyi planlayan iki ülke heyetlerine de “Boşuna yorulmasınlar” demişti.

İsveç’in çok okunan gazetelerinden Expressen’e konuşan bazı kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eylül ayında seçime girecek İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’a talebini ortaya çıkardı. Gazeteye konuşan kaynaklar, Erdoğan’ın İsveç’in Savunma Bakanı Peter Hultqvist’in görevden alınmasını talep ettiğini söyledi.

Erdoğan’ın bu talebine dayanak olarak da Hultqvist’in 10 yıl önce 2011’de terör örgütü PKK’nın kuruluşunun 33’üncü yılı “kutlamalarına” katıldığını gösterdiği belirtildi. O dönemde Sosyal Demokratlar’dan bir vekil olarak görev alan Hultqvist’in o dönem katıldığı etkinlik büyük kriz yaratmıştı.

Hultqvist Borlange’deki etkinliğe katılmasının sebebi olarak da Kürt gruplara desteğini göstermek olduğunu söylemişti.

BİR DE KONUŞMA YAPMIŞTI

Expressen’e konuşan kaynak İsveç ve Türkiye’den heyetlerin görüştüğünü söylerken, “Türkiye Hultqvist’in savunma bakanlığından alınmasını istiyor” dedi.

Hultqvist terör örgütü PKK ile yakınlaşarak 28 Eylül 2012’de gündem olmuştu. O dönemde Hultqvist’in altında çalışan Evin Çetin’in terör örgütü PKK’lılarla halay çektiği görüntüler ortaya çıkmıştı. İki ülke arasında gerilim yaratan görüntüler sonrasında Çetin görevden alınırken o dönem vekil olan ve savunma komitesi başkanı olarak görev alan Hultqvist de “Eğer o provokatif olarak görülen bir şey yaptıysa bu hiç hoş olmaz” demiş fakat ertesi gün PKK’nin etkinliğine katılarak konuşma yapmıştı.

Konuyla ilgili Expressen, savunma bakanı Hultqvist’e bazı sorular sordu. Hultqvist, “O zaman olduğu gibi şimdi de Kürt sorununun demokratik yollarla, müzakere ve anlaşmalarla çözüleceğine inanıyorum. Ben barış haricinde bir şeyi desteklemedim ve terörizme karşıyım. Bunun haricinde başka bir yorumum yok” dedi.

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