Erdoğan’ın Miçotakis çıkışı gündemde… Yunan hükümet kaynakları: Türkiye’nin üç amacı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e yönelik “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok” çıkışı gündemdeki yerini korurken, iki ülke arasında son dönemde gerginlik iyice tırmandı. Konuyla ilgili Yunanistan hükümetinden kaynaklar ve hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou açıklamalarda bulundu.

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Standart boyut

Türkiye ile Yunanistan ilişkileri son dönemde gerilirken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı’nı hedef alan “Miçotakis benim için bitmiştir.” sözleri gerilimi iyice artırmıştı.

Bu sözlerin hemen ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın onları askerden arındırmadığı takdirde Ankara’nın doğu Ege adalarının egemenliğine itiraz edeceğini söylemişti.

Yunanistan dün Birleşmiş Milletler’e bir mektup göndermiş ve Türkiye’nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini öne sürmüştü. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben yazılan mektup, Türkiye'nin Ege üzerindeki uçuşlarını artırmasının ve Erdoğan'ın Miçotakis'e yönelik sözlerinin ardından geldi.

‘TÜRKİYE’NİN ÜÇ AMACI VAR’

Yunanistan’ın köklü gazetelerinden Kathimerini ise, Türkiye’nin bu tutumunu mercek altına aldı. Gazeteye konuşan ve ismi açıklanamayan Yunan hükümeti kaynakları, Türkiye’nin standart taktiği olduğunu ve bunun üç yönlü bir amacı olduğunu söyledi.

İsmi açıklanmayan kaynak, “Bu hedeften birincisi, Ankara’nın “Batı’nın Türkiye’ye ihtiyacının Türkiye’nin Batı’ya ihtiyacından daha fazla olduğu” görüşünü empoze ederek Batı’ya baskı yapması. İkinci hedefi, İkinci hedefi, uluslararası toplumda bölgesel bağımsız bir güç olduğunu ve bu şekilde hareket ettiğini göstermek. Ve son olarak üçüncü hedefi ise Rusya’dan çıkar sağlamak. Bu yüzden de Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımına, Moskova’yı tatmin edecek şekilde itiraz ediyor.” dedi.

OLASI BİR ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ

Ayrıca, Ankara’nın yakın zamanda 12.000-12.500 metreden fazla derinlikte sondaj yapabilen West Cobalt adlı dördüncü sondaj gemisini satın alması, Türkiye’nin bu yaz Doğu Akdeniz’e bir sondaj kulesi gönderme ihtimalini gözler önüne sererken, bu haber de Yunan basınında büyük yankı buldu.

Öte yandan, Haziran ayında Madrid’de yapılacak NATO zirvesinde Miçotakis-Erdoğan görüşmesi olasılığı sorulan hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou, “komşularımızla her zaman görüşmeye hazır olduğunu, ancak belirli koşulların yerine getirilmesi gerektiğini” söyledi. Hükümet sözcüsü, “Yunanistan’ın Erdoğan’ın istediği gibi davranması kesinlikle bir koşul değil.” diye ekledi.

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