Erdoğan’ın NATO çıkışı İskandinav ülkelerinin gündemine oturdu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma sürecini tetiklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz" sözleri yerel basında gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın 24 Şubat’tan beri Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılması iyice tartışılmaya başlanırken, bu konu ile ilgili hiç açıklama yapmayan Türkiye’den dikkat çekici bir çıkış geldi.

Uluslararası haber ajanslarının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım süreciyle ilgili sözleri yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul’da konuyla ilgili olarak, “İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz. Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın, NATO'yu arkasına alarak Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz” dedi.

Bu sözler başta İsveç medyası olmak üzere birçok medya kuruluşunda gündem oldu. İsveç’in çok okunan gazetelerinden Expressen, internet sitesi üzerinden manşetlerden açıklamalara yer verirken, “Son dakika: Türkiye İsveç’in NATO’ya katılmasını istemiyor” başlığını kullandı.

Gazetedeki haberde, Erdoğan’ın sözlerine yer verilirken, İsveç’in NATO’ya girebilmesi için 30 ülke hükümetinin onayının gerektiği kaydedildi. Makalede, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de hızlı bir başvuru süreci sözü verdiği ve her iki ülkeye de kapıların açık olduğunu söylediği hatırlatıldı.

TERÖR ÖRGÜTLERİ MİSAFİRHANESİNE VURGU YAPTILAR

Öte yandan Dagens Nyheter da gelişmeyi manşetlerine taşıdı.

Haberde, Erdoğan’ın “İsveç, PKK ve diğer terör örgütlerinin yuvası oldu” sözlerine vurgu yapılırken, Türkiye’nin bu iki ülkenin NATO üyeliğine sıcak bakmadığı da belirtildi.

Erdoğan açıklamasında, “İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütleri için misafirhane gibi. PKK'sı DHKP-C'si İsveç'te Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Oraların parlamentolarında bile yer alıyorlar. Bu durumda bizim olumlu bakmamız mümkün değil” demişti.

“TÜRKİYE RUSYA’YA DAHA YAKIN”

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Aftonbladet de açıklamalara geniş yer ayırdı.

Haberde, “Türkiye, diğer NATO ülkelerine göre Rusya’ya daha yakın ve Ukrayna’nın işgalinden beri Batı ile Vladimir Putin arasında denge politikası izlemeye zorlandı. Öte yandan uzmanlara göre Erdoğan, net bir taraf tutmamak için arabuluculuk önerdi” yorumu yapıldı.

Makalede ayrıca Hırvatistan’ın da iki ülkenin NATO’ya katılmasına sıcak bakmadığı belirtilirken gazeteye konuşan kaynaklar ise Hırvatistan yönetiminin fikir değiştirmeye başladığını aktardı.

Öte yandan haberde ülkede Sol Parti ve Yeşiller’in de NATO’ya katılmayı istemediği belirtildi. Bu siyasi partilerin, “NATO’da Türkiye gibi demokratik olmayan ülkeler var” tezini öne attıkları öne sürüldü.

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