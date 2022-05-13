Erdoğan’ın NATO sözleri ABD’de büyük yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından ABD'li üst düzey diplomat Karen Donfried, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin konumunu netleştirmeye çalıştığını söyledi.

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Reuters’ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine sıcak bakmadığını açıkladı.

Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılacağına yönelik açıklamasına ilişkin, “Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz” ifadesini kullanmıştı.

ABD’Lİ YETKİLİDEN AÇIKLAMA

ABD’nin Avrupa ve Avrasya Bürosu’ndan Donfried basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine şunları söyledi:

* Bu konu hafta sonu NATO toplantısında İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında muhakkak konuşulacaktır.

* Tüm NATO ülkelerinin Finlandiya ve İsveç ile yakın ilişkileri var ve uzun yıllardır birlik adına yakından çalışma yürütülüyor.

* Türkiye’nin İsveç’in başvurusunu reddedeceğinin kesin olduğunu düşünmüyorum, bu iki ülke NATO için etkin biçimde işbirliği gösteriyor.

FİNLANDİYA'DAN ERDOĞAN'A YANIT

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt verdi. Haavisto, “Türkiye daha önce Finlandiya'nın NATO'ya katılması için pozitif görüş beyan etmişti” açıklamasını yaptı. Haavisto, cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'de Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini söylerken, Erdoğan'ın açıklamalarına üzerine “Bu konu üzerine adım adım ilerleyelim. Sabretmeye ihtiyacımız var” yorumunu yaptı.

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