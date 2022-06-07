ABD’den Suriye ile ilgili net açıklama

Son haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye askeri bir operasyon düzenlenmesine yönelik açıklamalarına ABD'den dikkat çekici bir yanıt geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, kendisine yöneltilen soruya yanıt verdi ve terör örgütü PKK'nın omurgasını oluşturduğu terörist SDG'nin Türkiye'ye karşı çağrısına yönelik açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son haftalarda gündeme getirdiği Suriye’ye yeni bir askeri operasyon ile ilgili açıklamalarına yeni bir açıklama ABD’den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme getirdiği askeri operasyon ile ilgili olarak bölgede aktif olan hem ABD hem de Rusya’dan tepki gelmişti.

ABD, böyle bir operasyonun IŞİD’le mücadeleye zarar vereceğini iddia ederken Rusya da bu gelişmeden rahatsızlığını dile getirmişti. Sırtını ABD’ye dayayan ve omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nden Mazlum Abdi de dün yaptığı açıklamada Türkiye’nin olası bir operasyonu durumunda Şam yönetimiyle iş birliği yapılabileceğinin sinyalini vermişti. Terörist elebaşı Abdi, TSK’nın operasyonu durumunda Suriye lideri Beşar Esad’a çağrı yaparak “Hava savunma sistemi kurarak bölgeyi koruyun” diyerek adeta emir bile vermişti.

Terör örgütünden gelen bu açıklama ile ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price bir açıklama yaptı. Price kendisine yöneltilen, “Bu açıklamalarla ilgili pozisyonunuz nedir” sorusuna, “Bizim pozisyonumuz bu potansiyel operasyon açıklamalarının ilk çıktığı günden beri duyduğunuz bir şekilde aslında. Biz Suriye’nin kuzeyinde olası bir askeri hareketlilik durumundan derin endişe duyduğumuzu ve bunun bölgede yaşayan halkı etkileyebileceğini dile getirdik. Mevcut ateşkesin korunması yönünde çağrımız devam ediyor” dedi.

BARIŞ PINARI OPERASYONU’NU HATIRLATTI

Price sözlerine, “Bu sınırların dışına çıkılacak herhangi bir gerilimi kınayacağız. Bütün tarafların Suriye’de istikrarı sağlamak için ateşkese saygı göstermeleri ve siyasi bir çözüme doğru ilerlemesine yönelik çağrımızı tekrarlıyoruz” diye devam etti.

2019 yılında gerçekleşen Barış Pınarı Operasyonu’nu hatırlatan Price, “Türkiye’nin 2019 yılının Ekim ayında aldığı kararlara ki buna Suriye’nin kuzeyindeki herhangi bir operasyon da dahil uymasını bekliyoruz. Mevcut ateşkes sınırlarının dışındaki herhangi bir çatışmanın çok masraflı bir gerilemeye sebep olacaktır. Hem kolektif olarak IŞİD’le mücadele hem de Suriye’de siyasi istikrar çabalarımıza yönelik gerilemeye sebep olacaktır” dedi.

“TÜRKİYE İLE ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR”

Price, kendisine yöneltilen, “Bir önceki Beyaz Saray yönetimi, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik son operasyonu öncesinde bu operasyonu yapmamasına yönelik çağrıda bulundu ama açıkça görülüyor ki bu işe yaramadı. Bu sefer durumun daha farklı olacağına yönelik iyimserliğin var mı” sorusuna da yanıt verdi.

ABD’li yetkili, “Ben iyimser olmak istiyorum, karamsar olmak istemiyorum. ABD’nin nerede durduğunu açıkça göstermek istiyoruz” dedi. Price, Türkiye ile ABD’li yetkililerin üst düzey seviyeler de olmak üzere farklı kademelerde görüşmelerin devam ettiğini de dile getirerek, “Biz Suriye’nin kuzeyine yeni bir saldırı ile ilgili endişelerimizi açıkça ilan ettik” ifadesini kullandı.

TERÖRİST ELEBAŞI NE DEMİŞTİ?

Omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantıları PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden Mazlum Abdi önceki gün İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşmuştu.

Abdi, Türkiye karşıtı açıklamalar yaparken Suriye lideri Beşar Esad'a da Türk askerlerine karşı nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda ise “tavsiye” vermişti. Terörist elebaşı, Şam yönetiminin Türk savaş uçaklarına karşı hava savunma sistemleri kullanması önerisinde bulundu.

Terörist elebaşı Abdi, “Güçlerimiz Türkiye'ye karşı savaşmak için Suriyeli askerlerle iş birliği yapmaya hazır. Fakat şu an ek asker göndermeye gerek yok” dedi. Abdi, “Suriye ordusunun Suriye topraklarını korumak için yapacağı en önemli şey Türk uçaklarına karşı hava savunma sistemini kullanmak” ifadesini kullanmıştı.

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