Erdoğan’ın Suudi Arabistan açıklamasına CHP’den tepki: Yazıklar olsun

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamasına CHP'den tepki gösterildi. Erdoğan'ın geçmişteki sözlerine rağmen Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredildiğini hatırlatan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan ile bin Selman'ın kucaklaştığı fotoğrafı paylaşarak, "Yazıklar olsun" dedi.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın çarşamba günü Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İkili, heyetler arası görüşmeler yapacağız. Bundan sonraki sürece ilişkin Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini nerelere taşıyabiliriz bunları değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu bir resmi ziyarettir. Bu resmi ziyaretle biz de resmi kabulümüzü yapacağız” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN KAŞIKÇI HATIRLATMASI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın ifadelerine sert tepki gösterdi. Erdoğan'ın geçtiğimiz nisan ayında Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette, bin Selman ile kucaklaştığı fotoğrafı paylaşan Özel, tepkisini şöyle dile getirdi:

“Sarıl sarıl sımsıkı sarıl… Kaşıkçı’nın katillerinden hesap sormazsak çocuklarımızın yüzüne bakamayız diyordun. Sayende her katil gibi bu da olay yerine geri dönüyor… Yazıklar olsun!”

ERDOĞAN, SALMAN İLE KUCAKLAŞMIŞTI

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili davada 7 Nisan’da durdurma kararı verilmişti. Dosya, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine Suudi Arabistan'a devredilmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın vahşice katledilmesine ilişkin 2018 yılında, “Bunlar dünyayı enayi zannediyor. İnsanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir” sözleri üzerine, geri adım atılması kamuoyunda ve siyasette büyük tepki çekmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın daha sonra Suudi Arabistan ziyaretinde Veliaht Prens bin Selman ile kucaklaştığı görülmüştü.