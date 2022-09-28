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Ermenistan’ın ateş açması sonucu Azerbaycan askeri yaralandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını ve bir askerin yaralandığını bildirdi.

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Ermenistan’ın ateş açması sonucu Azerbaycan askeri yaralandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni birliklerinin ateşkes mutabakatına rağmen Kelbecer’in Alagöller istikametindeki Azerbaycan mevzilerini ateş altına aldığı belirtildi.

Azerbaycan ordusundan bir askerin yaralandığı ve tedaviye alındığı kaydedildi.

Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu belirtilen açıklamada, yaşananlar nedeniyle tüm sorumluluğun, durumu kasıtlı olarak gerginleştirmeye çalışan Erivan yönetiminde olduğu ifade edildi. (AA)

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