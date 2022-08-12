Eski Almanya Başbakanı, imtiyazlarını geri almak için parlamentoya dava açtı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında Putin ile yakın dostluğu ve Rus şirketlerindeki yöneticilik görevleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olan ve imtiyazları elinden alınan eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, parlamentonun alt kanadına dava açtı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakın ilişkileri nedeniyle ülkesinde sert eleştirilere hedef olan eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, başbakanlıktan kalan imtiyazlarını geri alabilmek için parlamentoya dava açtı.

Alman haber ajansı DPA'ya göre 78 yaşındaki Schröder, Bundestag'ın alt kanadına açtığı davada, Rusya'ya verdiği destek nedeniyle elinden alınan imtiyazların iadesini istedi. 1998-2005 yıllarında iki dönem başbakanlık yapan Sosyal Demokrat Partili Schröder'in sahip olduğu imtiyazlar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Putin ile yakın dostluğu ve Rus şirketlerindeki yöneticilik görevleri nedeniyle tartışmalara neden olmuştu. Bunun ardından Schröder'in, başbakanlık ve vekillikten doğan emeklilik maaşı ve koruma polisi hakkı hariç bütün imtiyazları mayısta kaldırılmıştı.

Ukrayna işgaline rağmen Rus şirketlerindeki görevlerinden ayrılmadığı için eleştirilerin hedefi olan eski Almanya Başbakanı, tepkilerin büyümesiyle Rus enerji devi Rosneft'ten istifasını açıklamıştı.

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