Eski Başbakan’dan inanılmaz sözler: “Putin beni açık açık tehdit etti”

Eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 2006 yılında Moskova'da görüşmelerini anlattı. Brown, "Putin beni tehdit etti." derken, ikili görüşmeleri sırasında kendisine yapılan muameleyi de anlattı.

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Eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’ya yaptığı resmi bir ziyaret sırasında kendisini tehdit ettiğini söylerken, Batı’yı Putin’e karşı duramamakla suçladı.

2007–2010 yılları arasında İngiltere Başbakanı olarak görev alan Brown, 150 ülkenin Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulamamasına dikkat çekerken, bu ittifakta yer almadığı için ‘küresel bölünmeyi tetikleyen’ ülkeleri eleştirdi.

Eski Başbakan İngiliz The Telegraph gazetesine verdiği röportajda, “Putin’in nasıl biri olduğu konusunda hiçbir yanılsama içinde değildim” dedi.

‘BENİ ÇOK ALÇAK BİR KOLTUĞA OTURTTU’

Tony Blair hükümetinde Maliye Bakanı iken 2006 yılında Kremlin’e yaptığı ziyareti hatırlatan Brown şöyle devam etti: “Orada özellikle çok alçak bir koltuğa oturtuldum, bu şekilde ona baktım. Kesinlikle ufak tefek bir adam ve bu yüzden böyle şeyler yapıyor hatta bazen onun için tasarlanmış takoz gibi bir üzerine çıkarak konuşuyor.” dedi.

Brown, “Her neyse, o gün cebinden bir dizi kart çıkardı ve benim hakkımda benim kendim hakkında bildiğimden daha fazlasını bildiğini kanıtlamak istercesine ayrıntısıyla her şeyi okumaya başladı. Şu an insanlar Putin’in değiştiğini ve artık tehditkar konuştuğunu söylüyor. Ben o zaman bile beni tehdit ettiğini söyleyebilirim.” dedi.

‘SON DERECE FIRSATÇI BİRİ’

Brown, Putin’in yalnızca “tavizsiz ve inatçı bir güç gösterisinde bulunduğunu’ da öne sürerken, “Putin’in anladığı tek şey güçtür. Sömüreceği zayıflıktır. O son derece fırsatçı biri.” dedi.

Eski Başbakan, Batı’nın, David Cameron’un İngiltere başbakanı olduğu dönemde Rusya’nın 2014’te Kırım’ı işgaline karşı eylemsizliğinin, “Putin’in daha fazla saldırıdan sıyrılabileceğini düşünmesine izin verdiği”ni savundu.

Bugün ise BBC’nin Pazar Sabahı’nda Sophie Raworth ile röportaj yapan Brown, Ukrayna’yı işgalinden sonra Rusya’ya yaptırım uygulamayan 150 ülkeyi eleştirdi.

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