Eski CIA Direktörü Petraeus’tan Ukrayna analizi: Rusya büyük kentleri alamaz

Rusya’nın 21 günü geride bırakan Ukrayna işgalinde yavaş ilerlediğine ve askeri zafiyet yaşadığına dair değerlendirmeler giderek artıyor. Bir dönem Irak ve Afganistan’daki ABD güçlerine öncülük eden eski CIA Direktörü David Petraeus, Rusya’nın planlama konusunda ciddi hatalar yaptığını ve iyimser istihbarat tahminlerine fazla güvendiğini savundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna işgalinde üç hafta geride kalırken sahada şiddetin dozu giderek artıyor. ABD'nin Irak ve Afganistan işgallerine de komutanlık eden eski CIA Direktörü Emekli Orgeneral David Petraeus, Rusya'nın Ukrayna işgalindeki askeri zayıflıklarını CNN televizyonuna değerlendirdi.

2003 yılında Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayı sırasında Irak’taki ABD kuvvetlerinin başında olan Petraeus, CNN'den Peter Bergen'le röportajında, Rusya'nın planlama konusunda ciddi hatalar yaptığını, iyimser istihbarat tahminlerine fazla güvendiğini ve Ukrayna ordusuyla halkını çok hafife aldığını söyledi.

Rus ordusunun askeri ekipmanın bakımı ve lojistik alanında da büyük zorluklar yaşadığını kaydeden eski CIA Direktörü, tecrübesiz askerlerin ön saflarda savaşmasının ve siber savaşla mücadeledeki yetersizliğin de Ukrayna'nın elini güçlendirdiğini belirtti.

“KENT ÇATIŞMALARI UKRAYNA’NIN LEHİNE”

Ukrayna'daki işgalin ilk üç haftasını değerlendiren Petraeus, kent çatışmalarının Ukrayna lehine olduğunu ve Rusya'nın başkent Kiev ve diğer büyük kentleri alabileceğini düşünmediğini ifade etti. “Ukrayna güçleri ulusun hayatta kalması için savaşıyor ve kendi ülkelerinde savaşmanın avantajına sahipler” diyen Petraeus , Rus birliklerininse sürpriz biçimde profesyonel davranamadığını savundu.

Petraeus, Rus ordusunun bir arada durmakta bile zorlandığını, hava ve kara birliklerini koordine etmekte de başarısız olduğunu kaydetti. Öte yandan Petraeus, Rusya'nın devasa askeri kapasitesiyle kontrolü ele geçirmek için Ukrayna kentlerini yerle bir edebileceğine ve büyük can kaybına yol açabileceğine dikkat çekti.

“PUTİN, RUSYA’YI DEĞİL NATO’YU YENİDEN HARİKA YAPTI”

Petraeus, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal adımıyla “Rusya'yı değil NATO'yu yeniden harika hale getirdiğini” söyledi.

Emekli ABD'li komutan, yakın vadede Ukrayna'daki savaşın şiddetini artırarak sürmesini beklediğini, tarafların kanlı bir çıkmaza sürükleneceğini ve can kaybının hızla artacağını düşündüğünü kaydetti.

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