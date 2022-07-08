Japonya eski Başbakanı Abe’ye suikast

Eski Japon Başbakanı Shinzo Abe vuruldu. Abe hastaneye kaldırıldı.

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Japon Devlet televizyonu NHK, Japonya’nın eski Başbakanı Shinzo Abe’nin, ülkenin batısındaki Nara kentinde bir konuşma yaparken tabancalı bir adam tarafından arkadan vurulmasının ardında yere yığıldığını ve kanlar içinde hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde bir erkek şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Olay yerindeki bir NHK muhabiri, 67 yaşındaki Abe’nin konuşması sırasında arka arkaya iki patlama duyabildiklerini söyledi.

Kyodo News, eski başbakanın bilincinin yerinde olmadığını ve kalp krizi geçirdiğini söyledi.

Japonya eski Başbakanı Abe Marmaray açılışı için İstanbul’u 9 yıl önce ziyaret etmiş, yine 2020 yılında hizmete giren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin açılışına pandemi nedeniyle video konferansla katılmıştı. Abe, hastanenin açılışında sağlığı simgeleyen çam ağacı ve Japonya’nın sembolü Sakura’nın sonzuza dek sağlık getirmesini dilemişti. (REUTERS)