Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Dünya, Japonya'nın eski başbakanlarından Shinzo Abe'nin güpegündüz suikasta uğramasıyla sarsılırken, eski Başbakan'a yönelik saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Japonya, ülkenin eski başbakanı Shinzo Abe, ülkenin batısındaki Nara'da konuşma yaptığı sırada suikasta uğramasının şokunu yaşıyor. Halkın çok sevdiği bir isim olan Abe, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, vurulma anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Abe’nin saldırı sırasında silahın ateşlenmesiyle birlikte ilk olarak irkildiği görülürken, arkasına bakmasının ardından kurşun vücuduna isabet ediyor. Abe daha sonra yere yığılıyor… O sırada korumaların Abe’nin önüne geçmeye çalıştığı hatta çantayla önünü kapamaya çalıştığı görülse de bu çaba yetersiz kalıyor…

Devlet televizyonu NHK, Abe'nin yerde kanlar içinde kaldığı görüntüleri paylaşırken görgü tanıkları da yaşananları anlattı.

NHK'ye konuşan bir kadın, “Konuşma yapıyordu ve adam arkadan geldi. İlk silah sesi bir oyuncak gibi geldi. Yere düşmedi ama büyük bir patlama oldu. İkinci el ateş ise daha görünürdü ve duman çıkmıştı. İkinci el ateşten sonra yere düştü ve korumalar etrafını sardı. Ona kalp masajı yaptılar” dedi.,

Japon medyası, saldırganın silahının el yapımı olduğunu öne sürdü. Bu sebeple ilk atışta duman çıktığı ve ikinci atışta Abe'yi vurduğu belirtildi.

Olayın ardından apar topar hastaneye kaldırılan Abe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı…

Japon basını saldırganın eski bir donanma mensubu olduğunu açıkladı.

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