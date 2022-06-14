Eski Katar prensesinin ölümünün yankıları sürüyor: Polis raporu ortaya çıktı

Katar Prensi Abdelaziz bin Khalifa Al Thani’nin üçüncü eşi olan Kasia Gallanio'nun bu ayın başında hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Gallanio'nun cesedi İspanya'da yaşadığı lüks dairede bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis raporu basına yansıdı.

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İspanyol polisinin Katar eski prensesi Kasia Gallanio’yu İspanyanın güneyindeki evinde ölü olarak bulduğu olayın yankıları sürüyor.

İspanyol polisi soruşturmanın sürdüğünü aktarırken, prensesin ölü bulunduğu eve ait detaylar basınla paylaşıldı. Polis, lüks evde prensesin cesedinin yanında dağılmış can kırıkları, kan lekeleri ve votka şişelerinin bulunduğunu açıkladı.

45 yaşındaki sosyetik Kasia Galliano’nun, Marbella yakınlarındaki İspanyol tatil beldesi Puerto Banus’taki 2 milyon sterlinlik çatı katında prensesin ölümünü araştırdı. Polis, prensesi üst katta yatakta bulduklarını açıklarken, yerde kusmuk izlerinin bulunduğu belirtti.

BİR SÜREDİR DEPRESYONDAYDI

Geçmişte Katar emirinin 73 yaşındaki amcası Abdelaziz bin Khalifa Al-Sani ile evli olan Gallanio’nun bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor.

Boşanma aşamasında Gallanio çocuklarının velayetini alabilmek için uzun bir hukuk mücadelesi vermişti. Gallanio eski kocasının çocuklardan birine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmiş Al-Sani ise bu iddiaları reddetmişti.

Galliano’nun velayet savaşlarının ardından depresyona girdiği biliniyordu.

Polis kayıtlarına göre, prensesin öldüğü güne ait CCTV kamera kayıtları bulunmazken, bu durum gizemin hiçbir zaman çözülemeyeceği ihtimalini de gözler önüne serdi.

POLİS RAPORUNDA İNANILMAZ DETAYLAR

İspanyolca yayın yapan Diario Sur gazetesinde yer alan polis raporu, prensesin yaşadığı evin komşu dairelerinin boş olduğunu, olay günü kimsenin bir şey duymadığını ancak eve girişte herhangi bir zorlama izine rastlanmadığını da ortaya koydu.

Polis raporunda dairede intihar notuna rastlanmadığı açıklanırken, yasadışı veya uyuşturucu madde bulunmadığı bilgisi de paylaşıldı.

2004 yılında tanışan Gallanio ile Katar Prensi'nin, 3 çocuğu bulunuyor. Çocukların tümü, Gallanio'nun velayet talebinin reddedilmesinin ardından babalarıyla birlikte Paris'te yaşıyor.

Al Thani, Katar liderine karşı bir darbe girişimine destek verdiği iddiasıyla 1992’den beri sürgüne zorlandığı Fransa'da yaşıyor.

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