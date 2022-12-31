Eski Papa 16. Benedikt yaşamını yitirdi
2013 yılında Katolik kilisesinde 600 yıl sonra istifa eden ilk papa olan 16. Benedikt, 95 yaşında hayata veda etti.
Vatikan, eski Papa 16. Benedikt'in öldüğünü duyurdu. Açıklamada, eski Papa'nın naaşının pazartesi günü St. Peter Basilikası'nda ziyarete açılacağı bildirildi.
Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, hafta içinde, görevi devraldığı Benedikt'in sağlığının kötü olduğunu açıklamıştı. Papa Francis, ”Benedikt çok hasta. Hepinizden önceki papa için dua etmenizi istiyorum” ifadesini kullanmıştı.
2013 yılında istifa ederek Katolik kilisesinde 600 yıldır istifa eden ilk papa olarak kayıtlara geçen 16. Benedikt, 95 yaşındaydı.
16. Benedict, Münih Başpiskoposluğu’nda görevli olduğu dönemde kilisedeki cinsel istismar olaylarıyla ilgili sessiz kaldığı eleştirileri üzerine özür dilemişti.