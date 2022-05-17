Estonya Başbakanı: Putin’i aramaktan vazgeçin

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, liderlerin sürekli Rus lider Putin’i aramasının Rusya’yı izole etme çabalarını baltaladığını savundu.

Sozcu.com.tr

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Estonya Başbakanı Kaja Kallas, dünya liderlerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aramama çağrısı yaptı.

EURACTIV sitesine konuşan Kallas, Ukrayna'daki savaş sürerken Rusya'yla telefon diplomasisini eleştirerek Putin'le konuşmanın hiçbir anlamı olmadığını savundu. Liderlerin Putin'i aramasının Rusya'yı izole etme çabalarını baltaladığını söyleyen Kallas, “Herkes sürekli onu ararsa yalnız bırakıldığı mesajını alamaz. Bu mesajı vermek istiyorsak onu aramayın” dedi.

Estonya Başbakanı, “Putin, herkes onunla konuşmak istediği için kendini ilginin merkezi olarak görüyor. Tüm bu görüşmelere rağmen Bucha ve İrpin'de olanlar ortada. Çatışmanın azaldığını görmüyoruz” diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Putin'le görüşmeleri, daha önce de eleştirilere hedef olmuştu.

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