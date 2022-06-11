Estonya, Putin’in ‘Çar Petro’ açıklamasına kınadı

Estonya, Rusya lideri Putin’in açıklamaları nedeniyle ülkedeki Rus büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırdı.

Sozcu.com.tr

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Estonya hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18'inci yüzyılda Estonya'nın bir kısmını işgal eden Rus Çarı Petro'yu övmesini kınadı.

Putin, önceki gün yaptığı açıklamada, kendisini Türkiye'de ‘deli' olarak anılan Büyük Petro ile karşılaştırmıştı. Günümüz Estonya'sında gerçekleşen Narva Savaşı'na atıfta bulunan Putin, “Neden oraya gitti? Bize ait olanı geri almak için. Ancak aldığı şey onlardan alınmış bir şey değildi. Aslında Rusya'nın olanı Rusya’ya geri verdi. Yaptığı tam olarak buydu” demişti.

Estonya, tepki çeken bu sözleri “kesinlikle kabul edilemez bir açıklama” olarak niteledi. Estonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna'yı yok etmeye çalıştığı bir dönemde böyle bir açıklama kesinlikle kabul edilemez” dendi.

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