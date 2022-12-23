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Etna Yanardağı’nda hareketlilik

İtalya'da Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Sozcu.com.tr
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Etna Yanardağı’nda hareketlilik

İtalya’nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna’da volkanik faaliyetler meydana geldi. Sicilya adasında 3 bin 326 metre yüksekliğindeki yanardağ, patlamayla birlikte kül ve lav püskürttü.

Etna Yanardağı, Sicilya’nın doğu kıyısında yer alan ve Avrupa’daki en yüksek yanardağ.

İtalya’nın en büyük üç aktif yanardağından biri olan Etna, yüksekliği kendisinden hemen sonra gelen en yakın rakibi Vezüv’ün üç katı kadar. Ve 2013’te de Dünya Mirası ilan edilmişti. (AA)

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