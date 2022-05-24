Evde çalışanların sadece yüzde 8’i ofise geri dönmek istiyor

Yeni bir araştırmaya göre, çalışanların sadece yüzde 8'i tam zamanlı olarak ofiste çalışmaya geri döneceklerini söylüyor. İş yerlerine kalıcı olarak dönmeyi planlayanların oranı geçen yıl nisan ayında yüzde 11'ken, bu oran şubat ayında yüzde 8'e düştü.

Sozcu.com.tr

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Pandemiyle birlikte ortaya çıkan ve hâlâ sürdürülen farklı çalışma şekilleri tartışma konusu olmaya devam ediyor. Çalışanlar bu süreçte evden veya uzaktan çalışma gibi yeni modellerle iş hayatlarına devam ederken bazı ofisler hibrit sisteme geçmeye ya da eskiden olduğu gibi tam zamanlı ofise dönmeye çalışıyor.

Birleşik Krallık’ın tanınmış ulusal istatistik enstitüsü Ulusal İstatistik Ofisi’nin araştırmasına göre; iş yerlerine kalıcı olarak dönmeyi planlayanların oranı geçen yıl nisan ayında yüzde 11’den bu yıl, yüzde 8’e düştü. Evden çalışanların yüzde 78’ine göre, evden çalışmanın en yaygın faydası iş-yaşam dengesini iyileştirmesi.

OFİSE DÖNÜŞ ÇAĞRILARI GÖRMEZDEN GELİNDİ

ONS araştırması, daha yüksek kazananların hibrit çalışma ve yalnızca evden çalışma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Pandemi tehdidi hafiflerken çalışanların, bakanların ofislere dönme çağrılarını görmezden geldiği de ortaya çıktı.

İngiltere Merkez Bankası’nın eski baş ekonomisti ve şimdi bir hükümet danışmanı olan 54 yaşındaki Andy Haldane, hibrit çalışmayı överken ofiste çalışmanın da yaratıcılığı artırdığında ısrar ediyor.

EVDEN ÇALIŞMANIN MUTLULUK GETİRDİĞİNİ KABUL ETTİ

Haldane, The Times’a şunları söyledi: “Kurulması gereken bir denge var. Gördüğüm kadarıyla evden çalışmanın bazı faydaları var. Ancak yaratıcılığın kaynaklarından biri de tesadüfi etkileşimlerdir. Kademelere bağlı olmayan, samimi konuşmalar… Bu yüzden iş yerindeki yaratıcılığın bu tesadüfi etkileşimler, bu gayri resmi sohbetler tarafından beslendiğini düşünüyorum.”

Araştırmalar ve anketler, çalışanların evden çalışma ile daha mutlu olduklarını ortaya koymasına rağmen bazı şirketler ofise dönüşlerde oldukça ısrarlı. Son olarak Apple, çalışanların kademeli olarak ofise tamamen döneceğini belirtmiş ve bu karar karşısında istifalara varan tepkilerle karşılaşmıştı.

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