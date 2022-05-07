‘Evim yok arkadaşlarımda kalıyorum’ demişti, Elon Musk’ın mütevazı çiftlik evi ilk kez görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda yaptığı 'Kendime ait bir evim yok. Genellikle arkadaşlarımın kanepelerinde uyuyorum." açıklamasıyla gündem olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın sahip olduğu çiftlik ilk kez görüntülendi. 60 bin dolarlık çiftliğin oldukça mütevazi olduğu görüldü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son günlerde, Twitter'ı satın almasıyla teknoloji gündeminin odağında olan Elon Musk, yaptığı açıklamalarla da konuşulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda, kendine ait bir evi olmadığını ve bazı geceleri arkadaşlarının kanepelerinde uyuyarak geçirdiğini açıklayan Musk’ın ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan mütevazı çiftlik evi ortaya çıktı. 50 bin dolar yani yaklaşık 750 bin TL’ye satılan çiftlik evi, dünyanın en zengin insanlarının tercihlerinden biraz farklı…

İlk kez İngiliz Daily Mail gazetesi tarafından görüntülenen ev, oldukça küçük ve abartıdan uzak haliyle dikkat çekiyor. Musk, genellikle bu evde kaldığını daha önce yaptığı röportajlarda dile getirmiş, bir arkadaşının Austin’deki 12 milyon dolarlık malikanesinde yaşadığı iddialarını reddetmişti.

Musk, evin kendisine ait olan SpaceX firmasının çalışanları için tasarlandığını ve oradan kiraladığını da açıkladı.

SKAİN VE EMEKLİLERİN YAŞADIĞI BİR KÖY

SpaceX’in yer aldığı Boca Chica bölgesi, uzay devi mülklerin çoğunu satın almadan ve buraya tesis kurmadan önce sakin ve emeklilerin yaşadığı bir köy olarak biliniyordu.

İngiliz Daily Mail gazetesi ise Tesla patronunun gerçekten orada yaşayıp yaşamadığını anlamak için Teksas, Brownsville dışındaki köyü ziyaret etti. Bölge halkı ve kayıtlar, Musk’ın 2019 yılından beri evin sahibi olduğunu doğruladı.

Musk, 2020 Genel Seçimleri için oy kullanmak için kaydolduğunda burayı ikametgahı olarak da listelemişti.

‘MUSK BURAYA SIK SIK GELİR, EVDEN HİÇ ÇIKMAZ’

Bölgede yaşayan ve Musk’ın evine komşu olan 76 yaşındaki Jim Crawford Daily Mail gazetesine verdiği demeçte, “Elon Musk’ın buraya sık sık geldiğini, SpaceX çalışanlarının çöpleri topladığında ve çevreyi düzenlemesinden anlayabilirsiniz” dedi.

Crawford, sözlerini, “Asla yalnız olmaz. Korumaları her zaman yanında. Normalde gece geç gelir, direk eve girer ve nadiren dışarı çıkar. Bir kez bize el salladı ama bizi hiç davet etmedi ya da merhaba demedi. Korumalardan dolayı bizim de gitmemiz mümkün değil” dedi.

ÜÇ YATAK ODASI VE GÜNEŞ PANELİ VAR

SpaceX’in tesislerine yakın evin Meksika sınırına da çok yakın olduğu açıklandı. Üç yataklı mütevazı evin çevresinin Musk’ın güvenlik takısından ötürü çitle çevrildiği görülüyor. Mülk içerisinde ayrıca çocukları için roket şeklinde bir çocuk oyun evi ve Tesla güneş panelleri de bulunuyor.

Musk geçtiğimiz yıl San Fransisco'daki evini satışa çıkarmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Musk, “Neredeyse tüm eşyalarımı satıyorum. Artık bir evim olmayacak.” yazmıştı. Musk’ın o dönemden beri bu mütevazı ev dışında sahip olduğu mülkü bulunmuyor.

İlginizi Çekebilir Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının arkasında Trump mı var?

İlginizi Çekebilir Elon Musk Twitter için 7 milyar dolarlık kaynak buldu: Suudi prens de katıldı

İlginizi Çekebilir Putin'in Şehrazat'ı olduğu iddia edilmişti: İtalya, lüks yata el koydu