Eyalette esrar krizi Dr. Öz ve rakibini karşı karşıya getirdi…

Cumhuriyetçiler adına Pennsylvania eyaletinin senatörlüğüne aday olan medyatik doktor Mehmet Öz'ün başı bu kez eyaletteki esrar kriziyle dertte. Eyaletteki Demokrat adaylar esrarın yasallaştırılmasını savunurken, Dr. Öz daha önce yaptığı açıklamalarda bu konuya karşı çıkmıştı. Ancak analistlere göre, esrar krizi seçim sonuçlarını direkt olarak etkileyebilir....

Sozcu.com.tr

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ABD’de Pennsylvania eyaletinin senatörlüğü için yarışan Dr. Mehmet Öz, geçtiğimiz hafta yapılan ön seçimleri 0,5 farkla kazanınca oylar yeniden sayılmaya başlamıştı. Öz, bu süreçte zaferini ilan etse de, ABD Senatosu yarışında ünlü televizyon doktoru Mehmet Öz’ün mü yoksa eski serbest fon CEO’su David McCormick’in Cumhuriyetçi aday olacağı hala netlik kazanmadı.

Eğer Öz, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın desteğiyle seçimi kazanırsa, Demokrat Parti’den rakibi eyaletin vali yardımcısı John Fetterman olacak.

Bu noktada ise gözler Öz ve Fetterman’a çevrildi. Çünkü Demokrat Parti’nin Senato adayı Fetterman, eyalette esrarın yasallaştırmasını destekliyor. Ancak Öz, daha önce yaptığı açıklamalarda bu fikre karşı çıktığını açıklamıştı.

ÖZ FİKRE KARŞI ÇIKMIŞTI

Öz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz, Pennsylvania’da çalışacak yeterli Pennsylvanialı yok, bu yüzden evde kalmaları için onlara esrar vermek ideal bir hareket değil.” dedi. Öz, esrar kullanımının işsizlik probleminin tetikleyebileceğini de sözlerine ekledi.

ABD merkezli Forbes gazetesi Öz’ün kampanya ekibine ulaşmaya çalıştıklarını ancak yanıt alamadıklarını duyurdu.

Pennsylvania’da ise esrarın yasallaştırılması uzun süredir tartışılan bir konu. Eyalet seçmenlerinin yüzde 60’ından fazlasının esrarın yasallaştırmasına destek verdiği biliniyor. Bu yüzden de bu konu eyalette şimdiden koz olarak kullanılmaya başlandı.

‘SEÇMENE NE KADAR UZAK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR’

Ulusal Esrar Yasaları Reformu Örgütü’nün (NORML) bölgesel organizatörü Chris Goldstein, “Öz kesinlikle seçimde kendini farklılaştırmaya çalışıyor ve bence bu, Pennsylvania seçmenine ne kadar uzak olduğunu gösteriyor” dedi.

Goldstein, “Şimdiye kadar yaptığı açıklamalar Cumhuriyetçi seçmenlerin çoğunluğunda bir anlam ifade etmiyor. Bu onları doğrudan Fetterman’a çevirecek” dedi.

Pennsylvania’nın Demokrat Senatörü Tom Wolf, esrarı yasallaştırma çabalarında şimdiye kadar engellenmiş olsa da, Cumhuriyetçi Parti’den isimlerden de destek aldığı biliniyor.

EYALETTE YÜZDE 60 DESTEK VAR

Geçen sonbaharda, ABD’de yer alan Franklin & Marshall Koleji anketi, bölgede esrarı yasallaştırma için yüzde 60 destek olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Fetterman’ın ekibinden de Forbes’un yorum talebine yanıt gelmedi..

Esrar kullanımı Pennsylvania’da yalnızca tıbbi olarak yasal… Yani 2018 yılından beri bazı dispanserlerde esrar kullanılıyor ve öneriliyor. Ancak eğlence amaçlı kullanımı yasal değil. Esrarın çoğu seçmen için düşük bir öncelik olsa da Pennsylvania’da popüler bir konu olarak kullanılacak gibi duruyor…

Goldstein, “Kasım ayında Fetterman’la karşı karşıya kalan herhangi bir Cumhuriyetçinin esrarın yasallaştırılması konusunu ele alması gerektiğini düşünüyorum” diye ekledi. “Onlar için soru şu, Cumhuriyetçi esrar tüketicilerinin sunacak daha iyi bir şeyleri olmadığı için bir Demokrat için oy kullanmasına izin verecekler mi?” dedi…

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