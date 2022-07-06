Filistin’in ‘düşman kardeşleri’nden 15 yıl sonra bir ilk

Filistin lideri Mahmud Abbas ve Hamas lideri İsmail Haniye, yıllar sonra dün ilk defa Cezayir’de yüz yüze görüştü.

Sozcu.com.tr

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas lideri İsmail Haniye, 15 yıl aradan sonra dün ilk defa Cezayir'de bir araya geldi.

Filistin'in “düşman kardeşleri” olan Hamas lideri Haniye ile Filistin Yönetimi ve El Fetih örgütü lideri Abbas, Cezayir'in bağımsızlık kutlamalar kapsamında bu ülkeyi ziyaret etmişti. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un da katıldığı toplantıda yıllar sonra ilk defa yüz yüze görüşen iki Filistinli liderin ofisinden görüşmeye dair bir açıklama yapılmadı.

2007’de iki örgüt arasındaki çatışmaların ardından El Fetih Gazze Şeridi’nden çıkartılmıştı. O tarihten bu yana Hamas Gazze’yi, El Fetih ise Batı Şeria’yı kontrol ediyor ve birlik hükümeti girişimleri bugüne dek başarısızlıkla sonuçlandı. İki örgüt arasında son barış görüşmeleri 2020'de düzenlenmişti.

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