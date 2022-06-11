Fin basını: Finlandiya Erdoğan’ın taleplerini reddetti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme isteğini engelleyen Türkiye ile İskandinav ülkeleri arasında gerilim tırmanırken, Finlandiya basını, Erdoğan'ın da iadesini istediklerini sık sık dile getirdiği, FETÖ ve PKK ile bağlantısı olduğu iddia edilen isimlerin Türkiye'ye geri gönderilmeyeceğini yazdı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya başvurmuş, Türkiye’den iki ülkenin NATO’ya katılımına ‘teröre destek verdikleri’ gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında bir süredir diplomasi trafiği sürerken, Finlandiya basını, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da iadesini istediklerini sık sık dile getirdiği isimlerin Türkiye’ye iadesinin reddedildiğini yazdı.

Finlandiya devlet medyası Yle, Finlandiyalı yetkililerin şu ana kadar PKK ve FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişileri Türkiye’ye iade etmeyi reddettiğini yazdı.

Finlandiya haber ajansı STT, Adalet Bakanlığı’ndan Türkiye’nin 2019-2022’de Finlandiya’ya sunduğu iade taleplerinin kayıtlarını istedi.

2 KİŞİ GERİ GÖNDERİLDİ

Haziran ayı başı itibarıyla Finlandiya, Türkiye’den FETÖ ve PKK ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişiler için 10 iade talebi almıştı. Finlandiya yetkililerinin şu ana kadar 7 davayı sonuçlandırdığı, bu kişilerden ikisinin Türkiye’ye teslim edildiği bildirildi. Teslim edilen 2 kişiye ilişkin terör bağlantısı kurulamadığı ifade edildi.

İadesi istenen diğer kişilerden birinin Helsinki’de Türkiye Büyükelçilik binasına molotofkokteyli atan saldırgan olduğu ifade edildi. 2008 yılının Ekim ayında Türk vatandaşı beş kişi PKK ile ilgili sloganlar atarak Türk büyükelçiliğinin girişine molotof kokteyli atmıştı. Büyükelçilik binasında yangın çıkmış, bir kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alınmıştı.

FİNLANDİYA’DA HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Faillerden dördü 14 ay tecilli hapis cezasına çarptırılmış ve toplum hizmeti yapmaları emredilmişti. O sırada 16 yaşında olan en genç saldırgana ise 11 ay tecilli hapis cezası verilmişti.

Ancak Finlandiya basını, bu kişilerin iadesinin Finlandiya hükümeti tarafından kabul edilmediğini öne sürdü.

Dün de İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ülkesinin NATO üyelik başvurusu hakkında konuşmuş, Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü söylemişti. Linde, “Hedefimiz, yapıcı bir yaklaşımla Türkiye'nin dile getirdiği sorunlara dair ilerleme kaydetmek” ifadelerini kullanmıştı.

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