Fin mevkidaşından Erdoğan’ın sözlerine yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini veto edeceğinin sinyalini vermesinin ardından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Erdoğan’ın NATO çıkışıyla ilgili açıklamalarda bulundu…

Finlandiya resmi televizyonu YLE TV1’de bu sabah yayınlanan röportajda açıklamalarda bulunan Niinisto, “Bu açıklamanın Türkiye’nin herkesin iyiliği için olan bir şeyi riske atacağı anlamına geldiğini düşünmüyorum” dedi.

Niinisto, “Şu ana kadar Türkiye’nin mesajı tamamen bu açıklamanın tam tersindeydi. Bu açıklamanın tartışma yaratacağına eminim, ABD’nin buna tepki göstermesini bekliyorum” dedi.

Niinisto, Erdoğan’ın dünkü açıklamalarından sonra ABD Başkanı Joe Biden ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile görüşme gerçekleştirmişti. Niinisto’nun açıklamaları dün Erdoğan’ın ifadelerini yorumlayan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’yle paralellik gösteriyor. Linde de ABD’nin bu açıklamaya tepki gösterebileceğini söylemişti.

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