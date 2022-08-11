Financial Times: Erdoğan’ın riskli ikili oyunu

Son dönemde Rusya lideri Putin ile yakınlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamleleri uluslararası medyada gündem olmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ile yakınlaşması ile ilgili dikkat çekici bir başyazı kaleme aldı. “Yazı işleri” imzasıyla yayınlanan makalede, “Erdoğan’ın riskli ikili oyunu” başlığı kullanıldı. Makalede, Erdoğan’ın Moskova ile yakınlaşmasına ABD’den misilleme gelebileceği belirtildi.

Makalede, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi Erdoğan için bir devlet adamı ve arabulucu olarak bir fırsatın kapısını araladı. Kiev ile Moskova arasındaki tahıl anlaşmasında övgüleri alıyor fakat Moskova ile önemli ekonomik bağları korumak için çok dikkatli davranıyor. Geçen haftaki 4 saatlik toplantıda batılı ülkeler Erdoğan’ın Moskova ile bağlarının derinleşmesinden endişe etti üstelik NATO partnerleri de tam tersini yaparken ve Kremlin batının yaptırımlarından kaçmaya çalışırken” ifadesi yer aldı.

Makalede, “Türkiye’nin lideri karmaşık fakat riskli bir oyun oynuyor” denildi.

“ERDOĞAN’IN İYİ BİR SEBEBİ VAR”

Türkiye ile Rusya’nın birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı ve Soçi’de henüz iki ismin ne konuda anlaşma yaptığının bilinmediği belirtilirken, “Erdoğan’ın Rusya’dan finansal getiriyi çekmek için iyi sebebi var. Kendisi ekonomiyi iyi yönetemediği için oluşan ekonomik kriz ortamında yeniden seçilmeye çalışacak” yorumu yapıldı.

Türkiye ile Rusya’nın ekonomik bağının kuvvetlenmesi karşısında batılı ülkelerin tepkisini çekmesinin olası olduğunun belirtildiği makalede, “Bir yetkili, batılı ülkelerin Türkiye’den şirketleri ve bankaları çekmek için baskı kurabileceğini öne sürdü. Fakat Türkiye jeopolitik olarak ve batılı şirketler için çok önemli. Avrupa, Türkiye’nin 3.7 milyon Suriyeli ve mülteciyi kıtaya gönderme ihtimalini de düşünüyor” yorumuna yer verildi.

Buna karşılık ABD’nin Türkiye’ye karşı daha sert kararlar aldığının hatırlatıldığı makalede, “Rusya’dan hava savunma sistemi alınca ABD sert kararlar aldı ve ikincil bir ABD yaptırımları riski de doğuyor. Fakat Erdoğan’ın bunu iç siyasetinde kullanmaması için dikkatlice yapılması gerekiyor. Jeostratejik pokerinde Erdoğan, elini abartılı oynamamak için temkinli olmalı” ifadesi kullanıldı.

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