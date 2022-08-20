Finlandiya açıkladı: Türkiye ve İsveç’le üçlü toplantı düzenlenecek

Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine yönelik veto kartını göstermeye devam ederken, Finlandiya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından NATO'ya girmeye hazırlanan İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini veto eden Türkiye, 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'nde ikna edilmiş ve itirazlarını geri çekmişti.

İki ülkeyi teröre destek vermekle suçlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay sonunda “Terör örgütü uzantılarını ülkemiz aleyhine faaliyetten alıkoymadıkları sürece bizden olumlu yaklaşım beklemesinler” diyerek mutabakata rağmen iki ülkenin NATO üyeliğini veto edebileceklerinin sinyalini vermişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise “İsveç ve Finlandiya taahhüt ettiklerini yerine getirmedi, henüz bir adım görmedik” diye konuşmuştu.

Konuyla ilgili Finlandiya'dan yeni bir açıklama geldi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, dün gazetecilere yaptığı açıklamada İsveç ve Türkiye'yle bu ay sonunda toplantı düzenleyeceklerini duyurdu. “Finlandiya, İsveç ve Türkiye ağustosta Finlandiya'da görüşecek” diyen Haavisto, görüşmede NATO Zirvesi'nde imzalanan memorandumun şartlarının ayrıntılı olarak ele alınacağını ifade etti.

Son olarak İsveç'te terör örgütü PKK şüphelisi bir kişinin sınır dışı edileceği bildirilmişti. 11 Ağustos'ta da İsveç'in Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı bir kişiyi iade etme kararı aldığı açıklanmıştı.

İlginizi Çekebilir İddia İsveç medyasından: Türkiye ve Finlandiya'yı gizlice davet etmişler