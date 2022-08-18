Finlandiya başbakanının çılgın parti videosu olay oldu

Gece hayatına düşkünlüğü nedeniyle eleştirilerin hedefi olan 36 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in sosyal medyaya sızan çılgın parti videosu gündemi sarstı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son olarak bir müzik festivalinde çekilen fotoğraflarıyla dikkat çeken Finlandiya'nın 36 yaşındaki başbakanı Sanna Marin, şimdi de bir partideki çılgın danslarıyla gündemde.

Sanna Marin'in arkadaşlarıyla eğlendiği, içki içip dans ettiği partinin videosu sosyal medyaya sızdı. Daha önce festivallere ve barlara giderek devlet işlerini ihmal etmekle eleştirilen Marin'in son videosu olay oldu.

Marin, arkadaşlarıyla eğlendiği çılgın partide yerlerde dans ederek Finlandiyalı rapçi Petri Nygård ve popçu Antti Tuisku'nun şarkılarını bağırarak söylerken görülüyor.



Marin'in yanında şarkıcı Alma, influencer Janita Autio, televizyon sunucusu Tinni Wikström, YouTuber Ilona Ylikorpi ve Marin'in de üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti'den milletvekili Ilmari Nurminen gibi ünlü isimler de dikkat çekti.

GECE YARISI KULÜBE GİDEREK COVİD KURALLARINI ÇİĞNEMİŞTİ

Iltalehti gazetesi, bir ev partisinde çekilen videonun ne zamana ait olduğunun bilinmediğini aktardı. Haberde, “Geleneksel siyasetçi figüründen uzak Sanna Marin, büyük ilgi ve tartışma yaratıyor” dendi.

Marin, geçen yıl Covid kurallarını ihlal ederek gece yarısı bir eğlence kulübüne gitmesi nedeniyle tepki çekmiş ve özür dilemişti. Marin, daha önce de ülkesinde düzenlenen bir rock festivaline katılmış, deri ceket şort ve botlarıyla dikkat çekmişti.

İlginizi Çekebilir Finlandiya Başbakanı'nın festivalde çekilen fotoğrafı gündem oldu

İlginizi Çekebilir Sabaha kadar eğlenen Finlandiya Başbakanı Marin'den özür

İlginizi Çekebilir Norveç'in adalet bakanının bikinili fotoğrafları tartışılmaya devam ediyor