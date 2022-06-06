Finlandiya istihbarat teşkilatı başkanından Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ile birlikte NATO üyeliğine itiraz ettiği Finlandiya'dan dikkat çekici bir çıkış geldi. Finlandiya istihbarat teşkilatı başkanı Antti Pelttari, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte NATO’ya girmek istediğini açıkça beyan eden İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği Türkiye’nin tepkisini çektikten sonra Helsinki’den dikkat çekici bir çıkış geldi.

Türkiye’nin iki ülkenin üyeliğini veto edeceğini açıklaması sonrasında Finlandiya’dan üst düzey bir isim açıklamalarda bulundu. İngiliz Financial Times’a konuşan Finlandiya istihbarat teşkilatı Supo’nun başkanı Antti Pelttari, Türkiye ile yaşanan gerilimi değerlendirdi.

Finlandiya’nın son dönemde Türkiye’ye “şirin gözükme çabası” içinde olduğunu yazan Financial Times’a konuşan Pelttari, Türkiye’nin terör örgütü PKK ile ilgili endişeleriyle ilgili net açıklamalarda bulundu.

Pelttari, “Yıllardır PKK’nın hamlelerini izliyoruz. Bu yılki Finlandiya istihbarat hareketleri raporunda PKK’nın finans ve gelir kaynaklarına yönelik adımlarını konuştuk. Bunu ciddiye alıyoruz. Bu çok açık bir şekilde terör örgütü. Biz terörizmi ciddiye alıyoruz” dedi.

“TÜRKİYE İLE ÇOK ETKİLİ ÇALIŞIYORUZ”

Fakat Fin yetkili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ülkeler ile ilgili “terör yuvası” ifadesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Pelttari, “Biz terörizmin yuvası değiliz. Biz kanunlar ve prosedürlerle hareket ediyoruz ve Avrupa Birliği’nin terör örgütleriyle ilgili listesini takip ediyoruz” ifadesini kullandı.

Suriye’de yıllardır devam eden savaş ile birlikte Finlandiya’nın ilk kez uluslararası terörizmle karşı karşıya geldiğine dikkat çeken Pelttari, 80 kişinin IŞİD için savaşmaya gittiğini ve Supo’nun bir yetkiliyi Ankara’daki Finlandiya Büyükelçiliği’ne gönderdiğini de dile getirdi. Pelttari, Finlandiya ve Türkiye’nin terörle mücadelede “çok etkili” bir şekilde çalıştığını söylerken, “Uluslararası terörü çok ciddiye alıyoruz. Bunu lanetliyoruz ve bir bu konuda bir güvenlik sağlayıcısıyız” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğinin tartışılmaya başlandığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi” demiş ve bu iki ülkenin üyeliğini veto edeceğinin sinyalini vermişti.

Daha sonra Erdoğan’ı ikna etmek için İskandinav ülkelerinden heyet gönderilmesi gündeme geldiğinde ise Erdoğan, “Hatta ve hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz. Ha pazartesi Türkiye’ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler. Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar” demiş ve bu sözler gündem olmuştu.

Devreye NATO ve ABD girse de bu konu halen belirsizliğini koruyor.

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