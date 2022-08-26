Finlandiya’da enerji tasarrufu kampanyası: Bir derece daha düşük

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yükselen petrol ve gaz fiyatlarının ardından Finlandiya, ülke çapında enerji tasarrufu sağlamak amacıyla ekim ayında başlayacak olan "Bir derece daha düşük" adlı kampanyayı duyurdu.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, petrol ve gaz fiyatlarında da yükseliş sürüyor. Kış mevsiminin yaklaşması ile Rus gazına bağımlı olan Avrupa'da birçok ülke tasarruf önlemleri almaya başladı.

Son olarak Finlandiya, ülke çapında enerji tasarrufu sağlamak amacıyla ekim ayında başlayacak olan “Bir derece daha düşük” adlı kampanyayı duyurdu. Kampanya ile tüm vatandaşların enerji tasarrufu yapmaya teşvik edilmesi planlanırken, kampanyanın havaların soğuması ve doğal gaz kullanımını artması ile 10 Ekim'de başlayacağı aktarıldı.

Çalışma ve Ekonomi Bakanlığı tarafından duyurulan kampanyanın hedefi Finlilerin en az yüzde 75’inin kendi enerji tüketimini azaltmasını sağlamak. Kampanya içerisindeki önemler arasında, yollarda daha düşük hızda araç kullanılması, oda sıcaklıklarının düşürülmesi, sıcak suyun daha az kullanılması ve evdeki elektronik aletlerin daha az kullanılması gibi tedbirler yer alıyor.

Bakanlık, sonbahar ve kış aylarında enerji fiyatlarının daha da artacağı konusunda halkı uyarırken, enerji tasarrufu yaparak herkesin elektrik ve doğal gaz faturalarını kontrol edebileceğini kaydetti.

“HER FİNLİ GÜNLÜK YAŞAMDA KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER YAPTIĞINDA, BİRLEŞİK ETKİ HARİKA”

Çalışma ve Ekonomi Bakanı Mika Lintila yaptığı açıklamada, bu yıl sonbahar ve kış aylarında şirketlerden, topluluklardan ve bireylerden somut enerji tasarrufu eylemlerine ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “Her Finli günlük yaşamda küçük değişiklikler yaptığında, birleşik etki harika. Vatandaşlara yönelik kampanyaya ek olarak, şirketleri sonbaharda enerji tasarrufunda somut taahhütleri ele alacağımız bir yuvarlak masa tartışmasına davet edeceğim” dedi.

ENERJİ KRİZİ, 1970’LERDEKİ PETROL KRİZİNDEN DAHA KÖTÜ OLABİLİR

Finlandiya devlet televizyonu Yle, 1970’lerdeki petrol krizi sırasında Finlandiya'da benzer bir ulusal kampanyanın yürütüldüğüne değindi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ilk küresel enerji krizinin şu anda devam ettiğini ve 1970’lerdeki petrol krizinden daha kötü olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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