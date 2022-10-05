Finlandiya’daki son Lenin heykeli de depoya kaldırıldı
Rus lider Vladimir İlyiç Lenin'in Finlandiya'nın güneydoğusundaki Kotka şehrindeki heykeli kaldırıldı.
Heykel, Rusya ile süren gerginlik nedeniyle şimdilik bir depoya taşındı.
Aynı zamanda Finlandiya’da kamusal alanlarda kalan son Lenin anıtıydı.
Lenin heykeli, Estonyalı sanatçı Matti Varik tarafından yontuldu.
1979 yılında Kotka’nın o zamanlar hala Sovyetler Birliği’nin bir parçası olan kardeş şehri Tallinn tarafından kente hediye edilmişti.