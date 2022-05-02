Finlandiya’dan Rus nükleer enerji santrali hamlesi

Finlandiya'nın Fennovoima konsorsiyumu, Rusya'nın Hanhikivi 1 Nükleer Enerji Santrali'nin inşasına yönelik anlaşmanın iptal edildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Finlandiya’da gündem Rusya’nın yapacağı nükleer enerji santrali…

Finlandiya ve Rusya’nın ortak konsorsiyumundan bugün dikkat çekici bir açıklama geldi. Finlandiya konsorsiyumu Fennovoima, Rus nükleer enerji santrali sağlayıcısı Rosatom ile anlaşmanın iptal edildiğini duyurdu.

Rusya ve Finlandiya’dan şirketlerin yer aldığı Fennovoima’da Outokumpu, Fortum ve SSAB isimli Fin şirketleri ve Rosatom yer alıyor. Fin şirketler konsorsiyumun üçte ikisini yönetirken, Rusya ise üçte birini yönetiyor.