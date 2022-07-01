Finlandiya’dan Erdoğan’ın “73 terörist” sözlerine yanıt

Hafta içinde Madrid'de NATO Liderler Zirvesi'nde bir anlaşma yaparak Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerine yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "73 teröristi iade edin" çağrısına Finlandiya'dan yanıt geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte NATO’ya üye olmak için sıraya giren Finlandiya ve İsveç’in üyeliği NATO içerisinde kriz yaratmıştı. Türkiye bazı gerekçeler öne sürerek iki ülkenin üyeliğine itiraz ederken bu hafta Madrid’de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’nde taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Önceki gün üç ülke arasında imzalar atılırken, böylelikle Türkiye iki ülkenin üyeliğine de yeşil ışık yakmış oldu. Fakat dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İsveç, 73 teröristin iadesi için söz verdi” açıklaması uluslararası camiada gündem oldu.

Erdoğan’ın açıklaması NATO içinde belirsizliğe sebep olurken Finlandiya’dan dikkat çekici bir yanıt geldi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, “Türkiye ile üzerinde mutabık kaldığımız her şey imzalı belgede yazıyor. Türkiye ile Madrid’de bireyler ya da insanların listesi üzerinde görüşme gerçekleşmedi” dedi.

BOZDAĞ: 33 TERÖRİSTİ İSTİYORUZ

Türkiye'nin NATO Zirvesi'nin ilk gününde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazından vazgeçmesi üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bir açıklama yapmıştı.

Bozdağ, “Onlardan bu mutabakat metni çerçevesinde bu başvurularınızın gereklerini yapmalarını isteyeceğiz. Zaten başvurularımız var. Onlara ayrıca bir yazı yazarak bu sözleşme, mutabakat çerçevesinde verdikleri sözlerin gereği, hem Finlandiya da 6 PKK’lı, 6 FETÖ'cü terörist, İsveç’te ise 10 FETÖ’cü, 11 PKK'lı teröristin dosyaları, ilgili ülkelerin Adalet Bakanlıklarında bekliyor. Şimdi bu mutabakattan sonra biz de Adalet Bakanlığı olarak bunların iadesi hususunu yeniden kendilerini yazacağız ve hatırlatacağız. Yeniden bir dosya göndermemize gerek yok. Dosyalar orada, sözlerinin gereğini yerine getirmelerini bir kez daha isteriz” demişti.