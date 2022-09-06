‘Fiyatlar her yerde artıyor, bir yer hariç: Türkiye’ başlığıyla tatil önerdiler

İngiliz Telegraph gazetesi, son dönemde, sterlinin dolar ve euro karşısında değer kaybına dikkat çekerken, İngilizler için tatile çıkmanın zorlaştığını yazdı. Gazete, "Fiyatlar her yerde artıyor, bir yer hariç: Türkiye" başlığıyla İngilizleri, evlerinde oturmaktan daha ucuza gelebilecek Türkiye tatiline yöneltti.

Sozcu.com.tr

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Dün itibariyle İngiliz sterlini ABD doları karşısında 1,44 seviyesine gerileyerek 37 yılın en düşük seviyesini gördü. İngiltere’de her gün hayat pahalılığıyla ilgili haberler basına yansırken, İngilizlerin artık tatil için eski alışkanlıklarından vazgeçip yeni rotalara yönelme eğiliminde. Bu noktada da en cazip fırsat onları için Türkiye oldu.

İngiliz Telegraph gazetesinin deneyimli seyahat muhabiri Nick Grent, son yazısında, sterlinin değer kaybetmesiyle birlikte tatile gitmek isteyen İngilizler için çoğu rotanın pahalılaştığını yazdı. Telegraph gazetesi, ‘Fiyatlar her yerde artıyor, bir yer hariç: Türkiye’ başlığıyla yayımladığı haberinde, Barbados ve birkaç Doğu Karayip adası, Tayland, Güney Amerika ve Brezilya gibi tatil bölgelerinin artık daha pahalı hale geldiğini vurguladı. Gazete, “Sterlin bir yıl önce 45 Tayland Bahtı değerindeydi, şimdi 42’ye kadar düştü” sözleriyle İngilizler için uğrak tatil bölgelerinin eskisi kadar cazip gelmediğini yazdı.

“PARAMIZ TL’YE GÖRE 21 KAT DEĞERLİ”

Gazete, son güneş ışığını yakalamak isteyen İngilizler için en uygun tatil destinasyonu olarak Türkiye’yi önerdi. Eylül 2021’de bir sterlinin 11,5 liraya denk geldiği hatırlatılırken, şimdi oranın neredeyse 21 kat olduğuna dikkat çekildi.

İngiltere’de Resmi Posta Ofisi’nin bu yıl yayınladığı raporuna göre, Türkiye’nin turizm cenneti Marmaris, anket yapılan 36 popüler destinasyon arasında en düşük fiyatları sunan yer oldu.

Gazete, bir gün için Algarve’de (Portekiz) 44 sterlin, Güney Kıbrıs’ta 56,44 sterlin ve Costa del Sol’da (İspanya) 59,56 sterlin ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de maliyetin 26,13 sterline kadar düştüğünü yazdı. Fransa’da fiyatların Marmaris’in en az dört kat fazlası olduğuna vurgu yapıldı. Gazetede Türkiye’ye uçak biletlerinin diğer ülkelere göre daha düşük olduğu da belirtilirken, ‘Bu tatil size evde kalmaktan daha ucuza mal olabilir” ifadeleri kullanıldı.

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