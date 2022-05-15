Abone Ol

Fransa Cumhurbaşkanı Macron BAE’de

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan’ın yakınlarına taziye dileklerini iletmek için Birleşik Arap Emirlikleri’ne geldi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Fransa Cumhurbaşkanı Macron BAE’de

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın hayatını kaybetmesinin ardından birçok ülkeden yetkililer BAE'ye geliyor. Ülkenin yeni devlet başkanı olarak belirlenen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile başkent Abu Dabi'de görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki “barış, açık sözlülük ve diyalog” temellerine dayalı iletişime değindi.

ABD HEYETİ DE BAE’YE GELİYOR

ABD Başkanı Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris önderliğindeki bir heyet de, ülkeler arasındaki gerilimi azaltmak ve ikili ilişkileri desteklemek adına yarın BAE'ye gelecek.
Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan, Cuma günü hayatını kaybetmiş ve ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı açıkladı: Putin'le NATO üyeliğini konuştuğumuzda... İlginizi Çekebilir Finlandiya Cumhurbaşkanı açıkladı: Putin'le NATO üyeliğini konuştuğumuzda... NATO'dan Türkiye açıklaması İlginizi Çekebilir NATO'dan Türkiye açıklaması Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itiraz etmişti: Avrupa'dan bu sözlere yanıt İlginizi Çekebilir Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itiraz etmişti: Avrupa'dan bu sözlere yanıt

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD Avrupa Birleşik Arap Emirlikleri Cuma Cumhurbaşkanı Finlandiya Fransa İsveç Joe Biden NATO Putin Rusya sosyal medya Türkiye Vladimir Putin