Fransa ve Rusya arasında ‘sızıntı’ krizi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki bir telefon görüşmesinin kaydının Fransa televizyonunda yayınlanması Moskova’da büyük tepkiye yol açtı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Diplomaside böyle tek taraflı sızıntılara yer yoktur” dedi.

Sozcu.com.tr

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanueal Macron'un Rusya lideri Vladimir Putin'le yaptığı bir telefon görüşmesinin belgeselde yayınlanması Moskova'nın tepkisini çekti.

Ukrayna'da savaş sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmeleri nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Macron'un Putin'le savaşın başlamasından dört gün önce yaptığı telefon görüşmesinin kaydı, France 2 kanalı tarafından geçen hafta yayınlandı. “Bir Cumhurbaşkanı, Avrupa ve savaş” isimli belgeselde, Macron'un Putin'i savaş başlatmama konusunda ikna etmeye çalıştığı görülüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, belgeselle ilgili olarak “Müzakereleri her zaman bu şekilde yürütürüz ve bundan asla utanmayız. Düşündüğümüzü açıkça söyleriz. Ancak diplomaside böyle tek taraflı sızıntılara yer yoktur” dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova da “Paris iki lider arasındaki görüşmeyi yayınlamanın normal olduğunu düşündüğünü gösterdi. Fransa tarafından mahremiyete saygı beklemek anlamsız” diye konuştu.

Fransa hükümeti, 2020'de de Macron ve Putin arasındaki bir diyaloğun basına sızdırılması nedeniyle Moskova'nın tepkisini çekmişti.

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