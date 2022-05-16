Fransa’da 30 yıl sonra bir ilk

Fransa Başbakanı Jean Castex’in istifasının ardından 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Elisabeth Borne ülkenin yeni Başbakanı oldu. Borne, 30 yıl aradan sonra söz konusu göreve getirilen ilk kadın olarak kayıtlara geçti.

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Fransa'da 24 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun ardından Başbakan Jean Castex'in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunmasının ardından ülkenin yeni Başbakanı belli oldu.

Macron, Castex'den boşalan koltuğa 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Elisabeth Borne getirdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı, Elisabeth Borne’u Başbakan olarak atadı ve ona hükümeti kurma talimatı verdi” denildi.

MACRON'DAN CASTEX'E TEŞEKKÜR

Macron ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Castex ve ekibine ülkeye yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, “Yaklaşık iki yıl boyunca Fransa’nın hizmetinde tutku ve bağlılıkla hareket etti. Gelin, yapılan işlerden ve elde edilen sonuçlardan birlikte gurur duyalım” ifadelerini kullandı.

Borne, 1991-1992 yılları arasında Başbakanlık görevi yapan Edith Cresson'ın ardından ilk kadın söz konusu göreve getirilen ilk kadın oldu. Başbakanlık görevine atanan ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Borne, Macron döneminin ilk Başbakanı Edouard Philippe hükümetinde Ulaştırma Bakanlığı görevini yürütmüş, daha sonra Çevre Bakanlığına atanmıştı. Borne, Castex hükümetinde ise Çalışma Bakanı olarak görev yaptı. Borne'nun, sosyalistlere yakın bir çizgisi olduğu biliniyor.

“GERÇEK BİR İŞKOLİK”

Borne'nin Çalışma Bakanlığı döneminde ülkedeki işsizlik 15 yılın, genç işsizlik ise 40 yılın en düşük seviyesine geriledi. Borne'nin eski bir çalışanı, “Gerçek bir işkolik, sabah 3’e kadar çalışabilen ve sabah 7’de geri dönebilen biri” dedi.

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