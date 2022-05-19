Fransa’da burka tartışması

Fransa'da açık alanlarda türban ve çarşaf yasağı olmasına rağmen, Grenoble kentinde belediye meclisi, halka açık havuzlarda tesettür mayoların giyilmesine izin vereceklerini açıkladı. Karara Fransa hükümetinden tepki geldi. Fransa'da burka yasağı yeniden gündeme taşındı.

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Fransa, 2011 yılında burka, peçeli çarşaf gibi yüzü tamamen örten giysileri yasaklayarak, bu konuda yasal düzenleme yapan ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Fransa’da kamusal alanda yüzü tamamen kapatan burka veya peçeli çarşaf gibi giysiler giyenlerin 150 euro para cezası ödemesi ön görülüyor.

Ancak Grenoble kentinde belediye meclisi, bu karara karşı çıktı ve halka açık havuzlarda tesettür mayoların giyilmesine izin vermek için harekete geçti. Belediye’nin bu kararı ise Fransız hükümetini kızdırdı. Fransız hükümeti, belediye meclisinin, havuzlarda haşema giymelerine izin verme kararına itiraz etmek için harekete geçti.

İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, hareketin laik cumhuriyetin değerlerine aykırı “kabul edilemez bir provokasyon” olduğunu söyledi ve engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.

‘İSTEDİKLERİ GİBİ GİYİNEBİLİRLER’

Grenoble konseyinin, insanların belediyenin açık havuzlarında tesettür mayo giymek veya üstsüz yüzmek de dahil olmak üzere “istedikleri gibi” giyinmelerine izin vermek için katı mayo kurallarını gevşetme kararı, Fransa’da dini sembollerin ve kıyafetlerin yeri konusundaki tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

Fransa’da büyük çoğunluk, vücudu örten giysiyi sürünen İslamcılığın bir sembolü ve Fransa’nın laik geleneğine bir saldırı olarak görürken, bazı feministler kadın baskısının bir sembolü olarak gördüğü için tamamen yasaklanmasını istiyor.

TEPKİLER YÜKSELDİ

Fransa’da halka açık havuzlarda, bol mayo ve tişörtlerle havuza girmek hijyen nedeniyle yasak.

Grenoble’ın tesettür mayo giyilmesine izin verme kararına rakiplerinden de tepki gecikmedi. Merkez sağ Les Républicains partisinden ve Auvergne-Rhône-Alpes bölgesel otoritesinin başkanı Laurent Wauquiez, Grenoble’ın “laiklikten ve Cumhuriyetimizin değerlerinden koptuğunu” ve bir tür “bölücülük” yürüttüğünü söyledi.

Grenoble, belediye havuzlarında yüzücülerin tesettür mayo giymesine izin veren ilk kişi değil; 2019’da kuzeybatı Fransa’daki Rennes kenti de tesettür mayo ve diğer mayo türlerine izin vermek için kıyafet yönetmeliğini gevşetmişti.

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