Fransa’da kadın cinayetlerine net protesto
Fransa'da kadına şiddet ve kadın cinayetleri bitmek bilmiyor... 1 Ocak'tan beri 100 kadının öldürülmesine tepki gösteren halk sokağa döküldü.
Fransa’da 1 Ocak 2022’den bu yana 100. kadının cinayete kurban gitmesi, kadın hakları savunucuları tarafından protesto edildi.
Siyah kostümler giyen, mor duvaklar takan ve ellerinde öldürülen her bir kadın için hazırladıkları sembolik mezar taşlarını taşıyan kadınlar, hükümeti ve yargıyı cinayetlere yeterli duyarlılığı göstermemelerinden dolayı kınadılar.