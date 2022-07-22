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Fransa’da orman yangınları: Dev bir alan küle döndü

Fransa’nın Gironde bölgesindeki orman yangınlarında 20 bin 800 hektarlık alan zarar görürken, alevler kısmen kontrol altına alındı.

Sozcu.com.tr
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Fransa’da orman yangınları: Dev bir alan küle döndü

Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları sürüyor.

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde 12 Temmuz’dan bu yana 2 farklı noktada devam eden orman yangınları kısmen kontrol altına alındı. 6 yangın söndürme uçağı, helikopter ve bin 800 itfaiyecinin yer aldığı çalışmalar sonucu alevlerin artık ilerlemediği belirtildi.

Arcachon Körfezi bölgesindeki La Teste-de-Buch’taki yangında şu ana kadar 7 bin, Landiras kasabasında ise 13 bin 800 hektar alan küle döndü. Yangınlar nedeniyle 36 binden fazla kişi de evlerindeki tahliye edilirken, 6 bin kişinin evlerine döndüğü kaydedildi.
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