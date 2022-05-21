Fransa’da yeni hükümet kuruldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hükümeti kurmakla görevlendirdiği Fransa Başbakanı Elisabet Borne’ın yeni hükümet üyeleri listesini Elysee Sarayı’na sunmasının ardından Cumhurbaşkanı Macron’un listeyi onayladığı açıklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, yeni hükümet kabinesindeki bakanların listesini Elysee Sarayı'na sundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un onayını alan liste, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Alexis Kohler tarafından kamuoyuna açıklandı. Eski Fransa Başbakanı Jean Castex döneminde bakanlık görevini yürüten bazı bakanların Başbakan Borne’un kabinesinde yer aldığı görülürken, yeni hükümette ayrıca göçmen bakanların bulunduğu kaydedildi.

Hükümet kabinesindeki göçmen bakanlardan Göç Tarihi Müzesi Müdürü Pap Ndiaye Milli Eğitim Bakanı olurken, Cumhurbaşkanı Macron'un Kültür ve Medya Danışmanı Rima Abdul-Malak Kültür Bakanlığı görevine getirildiği kaydedildi. Yunanistan doğumlu Chrysoula Zacharopoulou ise Kalkınma, Frankofoni ve Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine atandı.

KABİNEDE YER ALAN DİĞER İSİMLER

Yeni kabinede Sanayi, Dijital Bağımsızlık ve Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Adalet Bakanı Eric Dupont Moretti, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Silahlı Kuvvetler Bakanı Sebastien Lecornu, Sağlık Bakanı Brigitte Bourguignon, Dayanışma, Özerklik ve Engelliler Bakanı Damien Abad, Denizaşırı Ülkeler Bakanı Yale Braun-Pivet oldu.

Kabinede ayrıca Çalışma, İstihdam ve Entegrasyon Bakanı Olivier Dussopt, Kamu Hizmetleri Bakanı Stanislas Guerini, Tarım ve Gıda Bakanı Marc Fesneau, Yüksek Öğretim ve Araştırma Bakanı Sylvie Retailleau, Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanı Amelie de Montchalin, Enerji Dönüşümü Bakanı Agnes Pannier Runacher, Spor Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Bakanı Amelie Oudea Castera, Kamu Hesaplarından Sorumlu Devlet Bakanı Gabriel Attal, Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Kadın-Erkek Eşitliği, Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı İsabelle Rome, Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Bakan Olivier Veran, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Devlet Bakanı Christophe Bechu, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Franck Riester, Deniz İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Justine Benin, Çocuk İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanı Charlotte Caubel ve Hükümet Sözcüsü Olivier Gregoire olduğu belirtildi.

İlginizi Çekebilir Fransa'da burka tartışması

İlginizi Çekebilir Fransa'da kadın başbakanın unvanı tartışma yarattı