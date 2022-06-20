Fransa’da gerçekleşen “mini hortum” can aldı

Fransa'nın Normandiya kıyılarındaki Villers-sur-Mer'de cumartesi gecesi ani bir rüzgarla bir restoranın penceresine savrulan 31 yaşındaki uçurtma sörfçüsü hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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18 Haziran’da gerçekleşen şiddetli fırtınanın deniz kıyısındaki binaya çarpması sonucu hayatını kaybeden uçurtma sörfçüsü ile birlikte beş kişi de hastaneye kaldırıldı.

Daily Mail’in haberine göre, Fransız medyası rüzgarı “mini hortum” olarak nitelendirerek, meteorologların rüzgarların bu kadar kuvvetli olacağını tahmin etmediklerini belirtti.

Denizde kaybolduğu bildirilen bir kişi de daha sonra bulundu.

Görüntülerde kuvvetli rüzgarların kum bulutlarını havaya kaldırdığı ve plaj görevlilerini havlu ve şemsiyeleri katlamaya zorladığı görülüyor.

“HİÇ GÖRÜLMEMİŞ ŞİDDETTE”

Villers-sur-Mer Belediye Başkanı Thierry Granturco, rüzgarları “kıyımızda hiç görmediğimiz bir şiddet” olarak nitelendirdi.

Rüzgarlar, Ouistreham ve Deauville arasındaki Côte Fleurie’de (Çiçekli Sahil) 20-25 dakika sürdü.

Bu beklenmedik hava olayı, hava olaylarını izleyen kuruluş Météo-France tarafından duyurulmadı.

Franceinfo’ya konuşan Granturco, Pazar günü yaptığı açıklamada, “Gittikçe daha şiddetli bir şekilde ilerledi ve mini bir hortumla sona erdi. Météo France ile bu tür bir mini kasırgayı tahmin edemediklerini bize bildirdikleri bir iletişimimiz vardı” dedi.

“Rüzgarların kuvvetli olacağını biliyorduk, akşamın sonunda, hatta gece duyurulmuştu ama bu şiddette olacaklarını düşünmemiştik” diye de ekledi.

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