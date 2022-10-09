Fransa’dan Türkiye-Libya anlaşmasına tepki

Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalanmasına Fransa'dan tepki geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalanmasına tepkiler sürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü Libya ile hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıklamış, Yunanistan ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bu anlaşmaya karışamayacaklarını söylemişti. Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Spano ise, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın yasallığının kabul edilmediğini belirtmişti.

Yunanistan başta olmak üzere anlaşmaya tepkiler sürerken, son olarak Fransa’dan bir açıklama geldi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Libya arasında imzalanan gaz ve enerji anlaşmasına ilişkin mutabakatın uluslararası Deniz Hukuku ile bağdaşmadığını öne sürdü.

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, diğer Avrupalı ortakların da bu anlaşmayı yakından izlediği belirtilirken, yeni yapılan mutabakatla ilgili olarak, “2019’daki anlaşma değişmemiş. Bu yapılan mutabakat AB üye devletlerinin egemenlik haklarını ihlal etmekle birlikte Deniz Hukuku’na da uymamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Bu arada Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christopher Burger de Türkiye-Libya anlaşmasına karşı çıkarak “Yunanistan’a karşı yapılan bu anlaşmanın yasal bir hükmü yok” demişti.

İlginizi Çekebilir Miçotakis'ten Türkiye-Libya anlaşmasına tepki: Askeri güç kullanmaya hazırız

İlginizi Çekebilir AB'den Türkiye ve Libya arasındaki anlaşmaya tepki

İlginizi Çekebilir Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon anlaşması imzalandı