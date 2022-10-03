Rusya’nın tahıl iddiası büyük yankı uyandırmıştı! Fransa’dan açıklama geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, Ukrayna'dan çıkan tahılların yoksul ülkelere teslim edildiğini kanıtlayacak tablo yayınlama çağrısı yapmıştı. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Moskova'nın iddiasının aksine, Avrupa'ya ihraç edilen Ukrayna tahılının yüzde 70'inin Afrika'ya veya Asya'ya gönderildiğini savundu.

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Ulusal Meclisin yeni yasama dönemi açılışında konuşan Borne, Ukrayna-Rusya Savaşı’nı ve Fransa’daki etkilerini değerlendirdi.

Borne “dayanışma koridorları” vasıtasıyla Ukrayna’dan 14 milyon ton tahılın çıkartıldığını belirterek “Moskova’nın yanıltıcı iddialarının aksine, Avrupa’ya ihraç edilen tahılın yüzde 70’i, daha sonra Afrika’ya veya Asya’ya gönderildi.” dedi.

Bu savaşın, Fransa ve Avrupa için gıda egemenliği oluşturulmasının gerekliliğini gösterdiğini ifade eden Borne, küresel bir gıda krizinin olası olduğunu kaydetti.

EKONOMİ KONFERANSI DÜZENLENECEK

Ukrayna’nın yeniden inşasının maliyetinin 350 milyar avrodan fazla olarak tahmin edildiğine işaret eden Borne, gelecek aylarda Fransız şirketlerini harekete geçirmek için Ukraynalı yetkililerle Paris’te ekonomi konferansı düzenleyeceklerini söyledi.

Borne, savaşın başlangıcından bu yana Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımları anımsatarak bunların işe yaradığı değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Başbakanı, “Bu yaptırımlardan vazgeçmek, Ukrayna’dan vazgeçmek olur.” dedi.

Rusya’nın elindeki tüm silahları kullanma tehdidini savurduğunu belirten Borne, Rusya'nın gerilimi tırmandırmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu vurguladı.

Enerji fiyatlarının yükselişiyle ilgili Borne, “kışı göğüslemeye hazır olduklarını” dile getirdi.

Borne ayrıca “Rusya NATO’yu zayıf ve bölünmüş bulacağını düşündü, onu yeniden birleştirdi.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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