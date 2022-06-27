G7 liderlerinden Rusya’ya karşı ortak açıklama

Almanya’da düzenlenen G7 zirvesinde liderler, savaş sürdüğü sürece Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Almanya'da düzenlenen G7 zirvesinin ikinci gününde ortak açıklama yapan liderler, “Finansal, insani, askeri ve diplomatik desteğimizi sürdürecek, sonuna kadar Ukrayna'nın yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca Rusya'ya yaptırımların ve ülkenin temel hizmetlere ve teknolojilere ulaşmasına yönelik kısıtlamaların da devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G7 ülkelerinin dünyada hızla artan gıda fiyatları ve açlık krizlerine karşı bir eylem paketi ve mali yardımlar üzerinde anlaştığını duyurdu. Pakete ilişkin rakam vermeyen Scholz, Ukrayna tahılının dünya piyasalarına ulaştırılabilmesi için yoğun çaba harcandığını kaydetti.

ZELENSKİY’DEN DAHA FAZLA SİLAH ÇAĞRISI

Scholz ayrıca ABD, Kanada ve İngiltere'nin Rusya'dan altın ithalatının durdurulması talebine zirvede karar verilemeyeceğini ve Avrupa Birliği ortaklarının da konuya ilişkin görüşlerinin alınması gerektiğini söyledi. G7'nin yarın Rus altınına yönelik yasağa ilişkin resmi bit açıklama yapması bekleniyor.

Zirveye telekonferans yoluyla bağlanan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, G7 liderlerine ülkesine verdikleri destek için teşekkür etti. Zelenskiy, konuşmasında Ukrayna'ya silah yardımının artırılmasını da talep etti.

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